تداول 12 ألف طن بضائع و553 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الإثنين 2023/6/12 بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 553 شاحنة بضائع و 88 سيارة

حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 292 شاحنة بضائع 73 سيارة.

بينما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 261 شاحنة بضائع و15 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس والقاهرة وامل .

و غادر الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس والقاهرة وامل.

كما يشهد ميناء نويبع البحرى تداول 1500 طن بضائع عامةومتنوعة و130 شاحنة بضائع.

و يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا.

ويستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة SYN ZUPE علي متنها 2150 طن مادة بروبلين قادمة من الإمارات وتغادر الميناء السفينة SEA WAVE1 متجهة الي جدة

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2420 راكبا بموانئها.

موانئ البحر الأحمر

هذا وتضم موانئ البحر الأحمر 6 موانئ هى:

1 - ميناء بورتوفيق

2 - ميناء سفاجا

3 - ميناء الغردقة

4 - ميناء نويبع

5 - ميناء الزيتيات

6 - ميناء شرم الشيخ

جدير بالذكر ان تطوير وتحديث الموانئ أدى إلى

1 - إرتفاع معدلات تداول البضائع وزيادة أعداد الركاب والسائحين المترددين على موانئ الهيئة.

2 - إدخال نظام افدارة الإلكترونية بالموانئ و تزريدها بأجهزة الخادمات ووسائل الاتصال وأنظمة المراقبة الحديثة.

3 - فتح خطوط ملاحية جديدة بين موانئ سفاجا وضبا - الغردقة وضبا - سفاجا وينبع بالمملكة العربية السعودية.

كما قامت وزارة النقل ومحافظة البحر الأحمر بوضع الخطط المستقبلية الممثلة في إقامة محطة الحاويات متعددة الأغراض بجنوب سفاجا وإنشاءات ميناء سفاجا الكبير.

والهدف من إنشاء محطة متعددة الأغراض خدمة المنطقة الاقتصادية المثلث الذهبي واستيعاب أكبر حاويات في العالم ليأخذ ميناء سفاجا المركز الخامس على مستوى العالم باستيعاب سفن بهذا الحجم الضخم وتصبح مصر مركزا لوجيستيا عالميا طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتبلغ مساحه المحطة ٩٠٠ألف متر مربع ورصيف ١١٠٠ متر مربع بعمق غاطس ١٧ مترا ليستوعب السفن العملاقة بطاقة تداول مليون حاوية سنويا كمرحلة أولى تصل إلى ٣ ملايين حاوية واستقبال بضائع عامة تصل إلى ٧ ملايين طن.

كما تم تطرير ميناء سفاجا وصالات السفر وصالات الركاب والمخازن المغطاة التي يتم إنشاؤها بالميناء.

وإنشاء ساحة الشاحنات خارج الميناء التي تستخدم لتخزين الشاحنات والمبردات التي ترتاد الميناء لمنع التكدس أمام الميناء في شوارع المدينة لعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع المحيطة بالميناء مع توافر كافة الخدمات لسائقي الشاحنات بالساحة.