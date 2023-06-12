نجم الأهلي السابق : كولر سر تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

يري طارق السعيد نجم الأهلي والزمالك السابق أن مارسيل كولر مدرب الأهلي وراء تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

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قال طارق السعيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مارسيل كولر تعلم من أخطاء الأهلي في الموسم الماضي، وهدف الوداد في مباراة الذهاب منح الأهلي تركيزا أكبر في لقاء اليوم وساعد لاعبي القلعة الحمراء على حصد اللقب الإفريق الـ11"

نجم الأهلي السابق : كولر كان يحتاج للوقت فقط لكي ينسجم مع الأهلي

واضاف نجم الأهلي السابق : "الأهلي كان يحتاج فقط إلى وقت مع مارسيل كولر لكي ينسجم، والأهلي حصد ألقاب مع كولر في وقت صعب، وهذا ما يزيد فرحة جماهير الأهلي" .

واختتم حديثه قائلا: "الأهلي استحق حصد بطولة أفريقيا والسر في قوة كولر بالطبع"

نتيجة مباراة الأهلي والوداد المغربي

أحرز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخه بعد تعادله مع الوداد المغربي بتتيجة 1-1 في المباراة النهائية من البطولة.

وجاء هدف تقدم الوداد الأول في المباراة عن طريق يحيى عطية في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول من اللقاء ، ثم نجح المارد الأحمر في إدراك التعادل بالدقيقة 77 عن طريق محمد عبد المنعم.

ليتوج الأهلي بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا بمجموع المباراتين بنتيجة 2-3.