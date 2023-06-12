الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

الشناوي يدعم مصطفي شوبير بعد فوز الاهلى بدوري أبطال أفريقيا

الشناوي ومصطفي شوبير
الشناوي ومصطفي شوبير

دعم محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلى زميله في الفريق مصطفي شوبير، بعد التتويج بدوري أبطال افريقيا على حساب فريق الوداد المغربي، من داخل ملعب ستاد المركب الرياضي محمد الخامس، في نهائي دوري أبطال افريقيا لنسخة الموسم الحالي 2022-2023.

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مكافآت ضخمة حال تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

لقطة الشناوي ومصطفي شوبير

وشهدت مباراة الاهلى والوداد بعد نهايتها دعم محمد الشناوي للحارس مصطفي شوبير والذي خرج من قائمة المواجهة النهائية بقرار من المدير الفني مارسيل كولر، وقرر دخول علي لطفي بدلًا منه لقائمة اللقاء.

وأهدى محمد الشناوي الميدالية الخاصة به للحارس مصطفي شوبير في دعم منه للحارس الواعد، وتشجيعًا منه لمستوى اللاعب في الفترة الاخيرة.

وشهدت المباراة تألق محمد الشناوي وأنقذ مرمى الاهلى من هدف مبكر في الدقيقة 9 مع بداية اللقاء.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، والتي كانت على ملعب ستاد المركب الرياضي محمد الخامس، وسجل الاهداف يحيي عطية الله للوداد ومحمد عبدالمنعم للمارد الاحمر.

وانتهت مباراة الاهلى والوداد في القاهرة بهدفين مقابل هدف وحيد على ملعب ستاد القاهرة الدولي، وسجل الاهداف كل من بيرسي تاو ومحمد عبد المنعم كهربا وسيف الدين بوهره.

الأهلى يعود للتتويج بدوري الأبطال

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نجم الأهلي السابق يكشف سر تتويج الأحمر بلقب إفريقيا

عاد الاهلى للتتويج بدوري الأبطال بعد الغياب عن النسخة الماضية، والتي كان فيها وصيفًا للوداد المغربي، ليعود اليوم ويفوز باللقب على نفس الفريق ويحصد اللقب الـ11 في تاريخه ليعزز صدارته كالاكثر تتويجًا باللقب بفارق 6 القاب عن الزمالك ومازيمبي.

على الجانب الأخر توقف رصيد الوداد المغربي عند اللقب رقم 3، بعد خسارة اللقب على ملعبه ووسط جمهوره، مساء يوم الأحد.

 

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