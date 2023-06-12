يستاهل طرد.. الجماهير غاضبة بسبب أفعال حسين الشحات

تصدر حسين الشحات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، بعد لقطات عنيفة خلال مباراة الأهلي والوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت تعليقات جماهير الكرة المصرية والعربية تعليقات غاضبة ضد حسين الشحات بسبب أفعاله العنيفة في المباريات الهامة، بعد أن تكررت اليوم في نهائي دوري أبطال أفريقيا قبل أن ينفعل أيضا في مباراة الذهاب.

وانفعل حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الإثيوبي باملاك تيسيما، حكم مباراة فريقه أمام الوداد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب.

كما انفعل حسين الشحات خلال خروجه من ملعب المباراة عند تبديله من قبل مدرب الفريق الأحمر النادي الأهلي في الشوط الثاني.

انفعال حسين الشحات على حكم اللقاء

وشهدت الدقيقة 41 انفعال حسين الشحات على حكم اللقاء، الأمر الذي جعل الأخير يشهر له بطاقة صفراء.

وتقدم الوداد على الأهلي بهدف، عن طريق اللاعب يحيى عطية الله، في الدقيقة 27 من عمر المباراة، عم طريق ركلة حرة مباشرة، خدعت الحارس محمد الشناوي.





وانفعل حسين الشحات لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عقب تبديله في مباراة المارد الأحمر أمام فريق الوداد المغربي، خلال المواجهة التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لعام 2023.

وفاز الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على فريق الوداد المغربي بنتيجة هدفين لهدف حيث سجل للأهلي بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا بينما سجل للوداد المغربي سيف الدين بوهرة.

والتقطت الكاميرات انفعال حسين الشحات عقب تغييره من المباراة في الدقيقة 87 من عمر الشوط الثاني، حيث ظهر الشحات بانفعال شديد بعدما سجل فريق الوداد المغربي هدف تقليص الفارق أمام النادي الأهلي.

وحسين علي الشحات علي حسن (مواليد 21 يونيو 1992) هو لاعب كرة قدم مصري يلعب في مركز الجناح لصالح النادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز و‌منتخب مصر لكرة القدم.

ووقع مع نادي مصر المقاصة وذلك بعد أن أنهى إجراءات انتقاله إلى صفوف الفريق لمدة 5 مواسم في 31 أغسطس 2014، وفي 8 يناير 2018 انتقل إلى نادي العين الإماراتي معارًا لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم، ثم قام النادي الإماراتي بإتمام التعاقد بشكل رسمي بعد انقضاء فترة الإعارة حتى يناير 2019، حيث تعاقد معه النادي الأهلي المصري في 6 يناير 2019 لمدة أربع سنوات.