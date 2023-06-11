عبدالمنعم يخطف هدف التعادل للأهلي أمام الوداد بنهائي إفريقيا

سجل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هدف التعادل أمام الوداد البيضاوي المغربي في المباراة المقامة بينهما على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس لتصبح النتيجة 1-1 في مباراة إياب نهائي دوري ابطال إفريقيا.

وسجل محمد عبدالمنع هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 77 من عمرالمباراة،

وكانت احداث الشوط الأول قد إنتهت بتقدم الوداد بهدف مقابل لاشئ سجله يحيى عطية الله.

تشكيل الأهلي أمام الوداد

بدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا.

وجاءت دكة بدلاء الأهلي لمباراة الوداد المغربي

علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد شريف وعمرو السولية وافشة وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر.

تشكيل الوداد أمام الأهلي في إياب نهائي إفريقيا



في مركز حراسة المرمى: يوسف مطيع.

في خط الدفاع : ارسن زولا، أمين فرحان، ايوب العملود ، يحيى عطية الله.

في خط الوسط: يحيي الجبران ، جلال الدوادي، أيمن الحسوني .

في خط الهجوم: سيف الدين بوهرة ، محمد أوناجم، بولي سامبو.

ضمت دكة بدلاء الوداد كلا من: طه مريد ، اسماعيل المترجي ، أمين أبو الفتح ، زهير المترجي ، رضى الجعدي ، يحيى الندراني ، بديع أووك ، مؤيد اللافي ، حميد أحداد.

نتيجة مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد المغربي

والجدير بالذكر أن مباراة الذهاب والتي أقيمت بين الأهلي والوداد المغربي على إستاد القاهرة الدولي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، سجل ثنائية الشياطين الحمر خلالها كلا من بيرسي تاو من رأسية صاروخية في نهاية أحداث الشوط الأول من اللقاء ، فيما جاء الهدف الثاني للاحمر عن طريق محمود عبدالمنعم كهربا في بداية الشوط الثاني من اللقاء، قبل نهاية نجح سيف الدين بوهرة في خطف هدف تقليص للفريق المغربي.