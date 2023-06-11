أمن أسيوط يضبط سيارة محملة بـ40 طن بنزين 92

تمكنت إدارة مباحث التموين بأسيوط برئاسة العميد حازم عاطف بالاشتراك مع مديرية التموين برئاسة المحاسب ممدوح حماد وكيل الوزارة والحماية المدنية ومأمور مركز أسيوط والجهات المعنية بالمحافظة فى ضبط سيارة محملة بكمية تصل 40 طن تقريبا من المواد البترولية (بنزين 92) بطريقة غير مشروعة بقصد بيعها فى السوق السوداء بعد أن تركها قائدها أثناء سيرها بأعلى كوبرى الوسطى واصدمت بحاجز الكوبرى.

كان اللواء مدير أمن أسيوط تلقى إخطارًا من اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط سيارة نقل بعد اصدامها بحاجز كوبرى الوسطى وفر قائدها هربًا وتبين بالفحص وجود كمية كبيرة من المواد البترولية بنزين 92 تصل إلى 40 طن تقريبًا جاء ذلك بالطرق الغير مشروعة لقصد البيع فى السوق السوداء.

حرر محضر بالواقعة، وجرى التحفظ على المضبوطات والسيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.