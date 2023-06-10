ضبط 35 قطعة سلاح ناري في أسيوط

شن رجال الأمن في وزارة الداخلية حملة أمنية مُكبرة لضبط مُخالفي القانون والمُجرمين في أسيوط.

وأسفرت الحملة الأمنية المُكبرة بأسيوط عن ضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرة(مركز شرطة ساحل سليم)..أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (35) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن(11بندقية آلية–12بندقية خرطوش–طبنجة - 11فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)بحوزة (25متهم " لعدد 14منهم معلومات جنائية").

ضبط عدد (6) قضايا"إتجار"فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من المواد والأقراص المخدرة) بحوزة (7متهمين"لعدد 5منهم معلومات جنائية").

تنفيذ عدد (417) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

حملة مُكبرة تُسفر عن نتائج أمنية مُبهرة في سوهاج

وفي سياقٍ مُتصل، نظمت أجهزة وزارة الداخلية في سوهاج حملة أمنية مُكبرة لضبط المجرمين.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصةوضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام.

فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرةمركز شرطة (ساقلتة)..أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (12) قطعة سلاح نارى(3 بنادق آلية –2بندقية خرطوش –7 فرد محلى– عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (9 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية).

ضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة..ضبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة) بحوزة (4متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية").

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (159) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية من جهودها لضبط مُخالفي القانون، والمُجرمين.

وتشن أجهزة الوزارة حملات مُكبرة يومية بهدف التأكد من التزام الجميع بالقواعد والقوانين الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.