ناصر الخليفى يتابع نهائي إفريقيا بين الأهلي والوداد من المدرجات

تواجد ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في مدرجات ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء لحضور إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد البيضاوي المغربي.

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ويتابع ناصر الخليفي مباراة الأهلي والوداد من مدرج أعضاء الشرف بملعب مركب محمد الخامس بجانب باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم.





تشكيل الأهلي أمام الوداد

خاض السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا.

وجاءت دكة بدلاء الأهلي لمباراة الوداد المغربي

علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد شريف وعمرو السولية وافشة وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر.

على الجانب الآخر بدأ البلجيكي سفين فاندنبروك المدير الفني للوداد المباراة بتشكيل مكون من :

في مركز حراسة المرمى: يوسف مطيع.

في خط الدفاع : ارسن زولا، أمين فرحان، ايوب العملود ، يحيى عطية الله.

في خط الوسط: يحيي الجبران ، جلال الدوادي، أيمن الحسوني .

في خط الهجوم: سيف الدين بوهرة ، محمد أوناجم، بولي سامبو.

ضمت دكة بدلاء الوداد كلا من: طه مريد ، اسماعيل المترجي ، أمين أبو الفتح ، زهير المترجي ، رضى الجعدي ، يحيى الندراني ، بديع أووك ، مؤيد اللافي ، حميد أحداد.

نتيجة مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد المغربي

وانتهت مباراة الذهاب والتي أقيمت بين الأهلي والوداد المغربي على إستاد القاهرة الدولي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، سجل ثنائية الشياطين الحمر خلالها كلا من بيرسي تاو من رأسية صاروخية في نهاية أحداث الشوط الأول من اللقاء ، فيما جاء الهدف الثاني للاحمر عن طريق محمود عبدالمنعم كهربا في بداية الشوط الثاني من اللقاء، قبل نهاية نجح سيف الدين بوهرة في خطف هدف تقليص للفريق المغربي.

