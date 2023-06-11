الاهلى والوداد.. مشادة بين لاعبي الفريقين بعد مرور 35 دقيقة

شهدت الدقيقة 35 من عمر الشوط الاول مشادة بين لاعبي النادي الاهلى والوداد داخل منطقة جزاء الفريق المغربي، الذي يقدم بهدف دون مقابل في المباراة الجارية بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد المركب الرياضي محمد الخامس، في إياب نهائي دوري أبطال افريقيا لنسخة الموسم الحالي 2022-2023.

مشادة بين لاعبي الاهلى والوداد

وقرر الحكم إخارج بطاقة صفراء على اللاعب حسين الشحات بسبب مشادة عنيفة مع لاعبي الوداد المغربي بعد مرور 35 دقيقة.

وسجل هدف الوداد اللاعب يحيي عطية الله في الدقيقة 28 من الشوط الأول من اللقاء الذي شهد سيطره من جانب أصحاب الأرض بنسبة 70%، مقابل 30% للمارد الأحمر.

تعرض اللاعب حسين الشحات للإصابة في الدقيقة 20 والتي بسببها توقفت المباراة لعلاج اللاعب داخل أرضية الملعب، لكنه عاد لستكمل المباراة بشكل طبيعي.

قبلها تمكن الحارس الدولي محمد الشناوي من انقاذ مرمى النادي الاهلى من هدف مبكر كان سيسكن شباك الأحمر في الدقيقة 9 من عمر الشوط الأول، لكن تمكن الاحمر من اخراج الكرة.

تشكيل الاهلى والوداد في نهائي دوري أبطال افريقيا

وبدأ الاهلى مباراة الوداد بتشكيل مكون محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وعلي معلول في خط الدفاع، وأليو ديانج ومروان عطية وحمدي فتحي في خط الوسط، وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود عبدالمنعم كهربا في خط الهجوم.

على الجانب الأخر بدأ الوداد المغربي المباراة بتشكيل مكون من يوسف مطيع في مركز حراسة المرمى، وفي خط الدفاع ارسن زولا وأمين فرحان وايوب العملود ويحيى عطية الله، وفي خط الوسط يحيي جبران وجلال الدوادي وأيمن الحسوني، وفي خط الهجوم محمد أوناجم وسيف الدين بوهرة وبولي سامبو.