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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المغتربون المصريون

اتحاد المصريين في الخارج يفتتح ملتقى العائلات المصرية في عكار بلبنان.. صور

افتتاح ملتقى العائلات
افتتاح ملتقى العائلات المصرية بلبنان

على هامش أنشطة الاتحاد العام للمصريين فرع لبنان، تم افتتاح مركز ومجمع ملتقى العائلات المصرية في محافظة عكار في شمال لبنان كما تم افتتاح المقر الجديد للاتحاد العام للمصريين في الخارج هناك .

 ومن الجدير بالذكر أن الملتقى يفتح ابوابة للجالية المصرية في محافظة عكار لتدريس المناهج التعليمية وتعليم القرآن الكريم واللغات الاجنبية والكمبيوتر ويحتوي على قسم لتعليم الحرف المختلفه والحياكه والتطريز كما  يضم المقر قاعات للتدريب ، وقاعة للاحتفال ، وقاعة للإجتماعات ومنتدى رجال الإعمال ، كما يحوي المكان على منتدى السيدات وحضانه للأطفال ومكان لإلتقاء الأسر المصرية .

يشرف على هذا المبنى الكبير مؤسسه المهندس محمد الجنيدي رئيس مجلس إدارة ملتقى العائلات المصرية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين في لبنان ورئيس الجالية المصرية في عكار حيث أشار في تصريح خاص أن الملتقى يقدم خدماته بشكل عام مقابل رسوم رمزية لأبناء الجالية المصرية في لبنان عموما وفي محافظة عكار تحديداً وأن الخدمات تقدم مجاناً للسادة أعضاء الإتحاد العام للمصريين بموجب بطاقة العضوية السارية .

وقد تم افتتاح مبنى الملتقى برعاية وحضور سماحة مفتي عكار الشيخ بكار زكريا ، وسماحة مفتي جبيل الشيخ غسان اللقيس ، ورئيس دائرة الأوقاف الإسلامية في عكار فضيلة الشيخ مالك الجديدة ، كما حضر الإفتتاح لفيف من أبناء الجالية المصرية هناك  .

وقد اشار المهندس اسماعيل احمد علي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين في الخارج أن تواجد الاتحاد العام في لبنان سيخدم مجموعة كبيرة من أبناء الجالية هناك وأن برنامج مكثف للخدمات سيتم الاعلان قريبا وأن مقرات عديدة سيتم الاعلان عنها مستقبلا في محافظات لبنان .

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IMG-20230611-WA0067
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الجريدة الورقية