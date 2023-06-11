حضري كيكة الجبن اليابانية بأشهي طريقة

تعتبر كيكة الجبن اليابانية من أسهل الوصفات التي يمكن أن تحضريها لأطفالك، ولها مذاق شهي لا يُقاوم من خفته، لذلك نقدم لكم طريقة التحضير.

كيكة الجبن

مقادير كيكة الجبن اليابانية

- الزبدة : 7 ملاعق كبيرة

- جبن كريمي : 100 غراماً

- حليب : نصف كوب

- صفار البيض : 8 حبات

- دقيق : ربع كوب

- دقيق الذرة : ربع كوب

- بياض البيض : 13 حبة

- السكر الناعم : ثلثان الكوب

- السكر الناعم : حسب الرغبة (للتزيين)

كيكة الجبن

طريقة التحضير

سخني الفرن على درجة حرارة 160 مئوية ثم ثبتي الرف الشبك وسط الفرن.

ضعي الزبدة في قدر على حرارة هادئة، وحين تذوب قومي بوضع الجبن الكريمي، والحليب، مع التقليب حتى يتشكل خليط متجانس ثم أطفئي النار ودعي الخليط جانباً حتى يبرد.

اخلطي صفار البيض بواسطة مضرب يدوي حتى يتشكل خليط ناعم، ثم أضيفي خليط البيض إلى خليط الجبن الكريمي مع التقليب بخفة وباستخدام مضرب يدوي.

انخلي الدقيق، ودقيق الذرة، وأضيفيهم إلى خليط الجبن والبيض مع التقليب والحرص على عدم ظهور تكتلات فيه، ثم أضيفي السكر بصورة تدريجية مع الاستمرار في التقليب.

أضيفي ربع كمية بياض البيض إلى الخليط مع التقليب فالربع الثاني من كمية البيض وهكذا حتى يتشكل خليط متجانس.

غلفي قالب دائري بورق الخبز، واسكبي الخليط وضعي القالب فوق صينية تتجاوزه حجماً ومملوءة بالماء، ثم اخبزي الصينية في الفرن الساخن وذلك لمدة 25 دقيقة.

خففي حرارة الفرن إلى درجة حراره 140 مئوية مع الخبز مجدداً لـ 50 دقيقة إضافية.

أخرجي الصينية من الفرن بحذر واتركيها حتى تبرد ثم ضعيها في طبق التقديم وزيني بالسكر البودرة.