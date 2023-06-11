أنغام تشوق الجمهور لجلسة تصوير ساحرة بالأسود الشفاف (فيديو)

خضعت الفنانة أنغام لأحدث جلسات التصوير، التي شاركت بها متابعيها ومحبيها بأحدث إطلالاتها بجوار الأهرامات، قائلة"بلد التاريخ"، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

أنغام

أنغام

أنغام تشوق الجمهور لجلسة تصوير ساحرة بالأسود الشفاف

خطفت الفنانة أنغام الأنظار بإطلالة جذابة ومثيرة، مرتدية فستانا مجسما باللون "الذهبي"، مصمم من قماش لامع مطرز بنقاشات مختلفة، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

أنغام

أنغام تعكس جمال ملامحها بالألوان الترابية

اعتمدت الفنانة أنغام تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها تركت خصلات شعرها منسدلة فوق شعرها، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون النود في الشفاه.

من هي أنغام

ولدت الفنانة أنغام محمد علي سليمان وشهرتها أنغام في عام "19 يناير 1972"، وهي مطربة مصرية، والدها هو الموسيقار محمد علي سليمان وعمها الفنان عماد عبد الحليم.

نشأت وترعرعت في محافظة الإسكندرية ووالدها هو الموسيقار محمد علي سليمان والذي كان سبباً في نبوغ موهبتها وساهم في تقديمها عدة حفلات ومناسبات حيث كانت تؤدي أغاني لمطربين قدامى مثل أم كلثوم وليلى مراد وغيرها، وفي منتصف التسعينات قررت التخلي عن اللون الكلاسيكي وعدم الاستمرار في نفس المسار الذي وضعها فيه والدها وقررت تبني اللون الشبابي والموجة المعاصرة ونجحت في تقديم عدة ألبومات وفيديو كليب في مطلع الألفية حققت نجاحاً باهراً.

تزوجت من مهندس الصوت المصري مجدي عارف وأنجبت ابنها "عمر"، وثم تزوجت بالموزع الموسيقي الكويتي "فهد محمد الشلبي" سنة 2004 بعد علاقة عمل طرحت خلال هذه الفترة عمل دويتو جمعها مع زوجها فهد بمناسبة عيد الحب عام 2005، وأصبحت أم للمرة الثانية حين أنجبت ابنهما عبد الرحمن.

وفي سبتمبر 2007 رفعت دعوى خلع من زوجها بعد زواج دام 3 سنوات نشر في أكتوبر 2014 عقد زواج رسمي شرعي لها وللممثل أحمد عز وأكدا هذا الخبر مبررين عدم إعلانهما الزواج بأنها كانت تواجه مشكلة مع طليقها لحضانة طفليها، وأنها وأحمد عز أخفيا الأمر عن الإعلام، ولكنهما أخبرا بعض الأقارب والأصدقاء، وقد كان الزواج في عام 2011 وانفصلا عام 2014، في فبراير 2019، أعلنت عبر وسائل الإعلام بأنها تزوجت الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم، وأعلنا انفصالهما رسمياً في 8 مارس 2020.