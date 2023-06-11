رسالة بدرية طلبة.. لا للتنمر وانتظروا مفاجأة جديدة

تصدر اسم الفنانة بدرية طلبة مواقع التواصل الاجتماعي، وتسببت في حالة من الجدل وذلك بعد رسالتها المجهولة التي كتبتها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك".

رسالة بدرية طلبة تثير جدل الجماهير

وجهت الفنانة الكوميدية بدرية طلبة، رسالة لمتابعة مجهولة يبدو أنها تحدثت عن أدوارها وملامحها وإجرائها لعمليات التجميل.

وقالت طلبة :" ماتزعليش ياحلوة بقي لما، والا بلاش خليها مفاجأة ودي صور من أعمالي قبل رمضان وفي رمضان علشان اللي بيقول عمليات التجميل خلتني واحدة تانية مش أنا وان اسم الله عليها اللي أتخضت لما شافتني في مسلسل الأجهر ورمضان كريم حاطة ميكب أوڤر وإني بعمل تجميل علشان ابقى حلوة يمكن أعمل دور هانم".

بدرية طلبة

وتابعت بدرية طلبة حديثها :" ومش هيليق عليا علشان أنا شكلي وصوتي شعبي طب لمصلحة مين الهري دا، طب علقي على دور وحش عملته، طب قولي حاجة أنا غلطت فيها دا لو أنت ناقد يعنى ولك الحق لكن يا الصور اللي أنت حاطتها دي فعلًا من مسلسل خليجى ومن ضيفة في برنامج في السعودية وصورة من مسرحية في السعودية ميكب خليجى يا عبوتس".

وأضافت :" فيه حاجة اسمها تجميل بالميكب وفيه حاجة اسمها فلاتر العالم كله بيستخدمها يتصور بيها، طب تجميل تجميل انت مال ام_ك دانا بطلع في اي برنامج أقول أه عاملة بس مش بالاڤورة اللي بتتكلمى عنها وبتتريقي وبتتنمري بيها عليا وتألف حاجات لدرجة ان المتابعين هاجموكي بـ (إيموجي يعبر عن الحذاء).

بدرية طلبة

بدرية طلبة: اللي بيته من أزاز ميحدفش الناس بالطوب

ووجهت بدرية طلبة رسالة قاسية إلى منتقديها حيث قالت في المنشور عبر الفيسبوك :" اهدي علي نفسك اللي بيته من أزاز ميحدفش الناس بالطوب وإلا ايه، يا أهبل اللي عايزة تحلي نفسها مش حتطلع تقول سنها وتحكى على أحفادها وتعمل أدوار زي اللي بعملها انا بعمل اللي احافظ بيه علي شكلى وعلى نفسي ودا الست العادية بقت تعملو والشعبية اللي مش عجباك شرف ليا انى معجبش واحد زيك برشوط على اي عشا وعلي اي سهراية وعلى أي صورة مع فنان تتفشخر بيها وكمان".

وانهت حديثها :" شوف بقي حاجة تانيه قولها علشان انا لسه زي مانا العالم كله بيحبني ومحدش اخد ولا يقدر ياخد مكاني بدرية طلبة ملكة الكوميديا في مصر والوطن العربي غصب عنك وعن اللي زقك وعن اللي شبهك".