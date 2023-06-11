باميلا الكيك تثير الجدل حول ميولها في تصريح كارثي.. اتزوج امرأة وعندي 50% رجولة

أثارت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك ضجة واسعة بتصريحات جريئة صدمت فئة عريضة من الجمهور، ما جعلها تحتل صدارة تريندات مواقع التواصل الإجتماعي، وجاء ذلك خلال لقائها مع الإعلامي علي ياسين، ببرنامج "كتاب الشهرة"، المُذاع عبر قناة الجديد.

باميلا الكيك تكشف حقيقة ميولها: إذ أنغرمت بامرأة لا أمانع الزواج بها

خرجت باميلا الكيك عن صمتها لترد على اتهامات الجمهور التي تزعم بأنها تنتمي لمجتمع الميم، لافتة إلى أنها حتى الآن لم تجد رجل مناسب يكون شريكًا في علاقة معها، لافتة أنها لا تمانع الزواج من امرأة في حال انغرمت بها، حيث قالت: "أنا إذ أنغرمت بامرأة يمكن أكون أول واحدة أتزوج من امرأة"، الأمر الذي أثار موجة جدل واسعة بين الجمهور حول حقيقة ميولها.

باميلا الكيك

وأضافت باميلا الكيك: "أنا ما عندي مشكلة أظهر عارية في أي عمل فني"، وتابعت "أنا إنسان عندي 50 % أنوثة و50 % رجولة"، متابعة: "أنا الحب، وبحب الحب امرأة أو رجل .. أكيد مش ولد ما عندنا أمراض، وأكيد ما بسأل المجتمع شو لازم أحب، ومتصالحة جدًا مع هذا الأمر".

انتشرت تصريحات باميلا الكيك على نطاق واسعة بين الجمهور، مما عرضها لهجوم عنيف وسرعان ما انهالت عليها التعليقات اللاذعة فكانت أبرزها: "لا تنسي تعزمينا على العرس، ربنا يشفيك، الله يثبت علينا العقل والدين، شلون تتزوجي امرأة، حسبي الله ونعم الوكيل".

باميلا الكيك

باميلا الكيك تنتقد الفنانات اللاتي يخضعن لعمليات تجميل

على صعيد آخر، أكدت باميلا الكيك أن مرحلة كورونا كانت من أهم المراحل التي عاشتها في حياتها، حيث تمكنت من كتابة مسلسل وستقوم بإنتاجه وإخراجه، مشيرة إلى أنه لم يتم استبعادها عن الدراما اللبنانية بل هي من قامت برفض أكثر من 11 عملاً، مضيفة: "أنا أجري عالي لأن متطلباتي كثيرة وأمتلك موهبتي فقط وأنا أعمل ممثلة فقط".

كما انتقدت باميلا الكيك الفنانات اللاتي تخضعن لعمليات التجميل لتغيير شكلهن، مشيرة إلى أن الجميع يوقفها في الشارع ويعلقون على أنها الوحيدة التي لم تخضع لأي تجميل أو تغييرات في شكلها.

باميلا الكيك

حقيقة زواج باميلا الكيك وحسين فهمي

وكانت رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا أنباء عدة تفيد زواج باميلا الكيك من الفنان القدير حسين فهمي، وذلك بعد نشرها عبر حسابها الشخصي على "انستجرام"، عدد من الصور تجمعها به في وضع رومانسي ولافت للأنظار وهو يقبلها في خدها، ما أثار التكهنات والشكوك حول ارتباطهما وظن البعض أنهما تزوجا.

وسرعان ما تبين فيما بعد أن كافة الأخبار المتداولة بشأن زواج مابيلا الكيك وحسين فهمي ما هي إلا شائعات لا أساس لها من الصحة، وأنهما فقط يتشاركان سوياً في فيلم "الفارس" بطولة الفنان أحمد زاهر وعدد من نجوم الفن في مصر وخارجها.

باميلا الكيك وحسين فهمي

آخر أعمال باميلا الكيك

يُشار إلى أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية باميلا الكيك كانت فيلم "فارس"، وشاركها البطولة النجوم أحمد زاهر، وحسين فهمي، وإيمان العاصي، ونهال عنبر، وصلاح عبدالله.