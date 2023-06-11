أوناجم وسامبو وبوهرة في هجوم الوداد أمام الأهلي بنهائي إفريقيا

أحداد على مقاعد بدلاء الوداد

أعلن البلجيكي سفين فاندنبروك المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي المغربي التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراته أمام الأهلي في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

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تشكيل الوداد أمام الأهلي في إياب نهائي إفريقيا



في مركز حراسة المرمى: يوسف مطيع.

في خط الدفاع : ارسن زولا، أمين فرحان، ايوب العملود ، يحيى عطية الله.

في خط الوسط: يحيي الجبران ، جلال الدوادي، أيمن الحسوني .

في خط الهجوم: سيف الدين بوهرة ، محمد أوناجم، بولي سامبو.

ضمت دكة بدلاء الوداد كلا من: طه مريد ، اسماعيل المترجي ، أمين أبو الفتح ، زهير المترجي ، رضى الجعدي ، يحيى الندراني ، بديع أووك ، مؤيد اللافي ، حميد أحداد.

وعلى الجانب الأخر يخوض مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي نهائي دوري أبطال أفريقيا بتشكيل مكون من:

في مركز حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

في خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات وبيرسي تاو.

في خط الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من : علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد شريف وعمرو السولية وافشة وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر

موعد مباراة الأهلي والوداد

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد البيضاوي المغربي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت كلا من القاهرة ومكة المكرمة، فيما تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.

نتيجة مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد المغربي



والجدير بالذكر أن مباراة الذهاب والتي أقيمت بين الأهلي والوداد المغربي على إستاد القاهرة الدولي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، سجل ثنائية الشياطين الحمر خلالها كلا من بيرسي تاو من رأسية صاروخية في نهاية أحداث الشوط الأول من اللقاء ، فيما جاء الهدف الثاني للاحمر عن طريق محمود عبدالمنعم كهربا في بداية الشوط الثاني من اللقاء، قبل نهاية نجح سيف الدين بوهرة في خطف هدف تقليص الفريق للفريق المغربي.