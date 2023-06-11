السولية وافشة على مقاعد بدلاء الأهلي لمباراة الوداد واستبعاد شوبير

ساعه تفصلنا عن بداية إنطلاق مباراة الأهلي والوداد المغربي في لقاء ناري على ستاد مركب محمد الخامس ضمن إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويمتلك السويسري كولر العديد من الأوراق الهامة والرابحة في لقاء اليوم أمام الوداد المغربي .

دكة بدلاء الأهلي والوداد المغربي

يتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي كل من : علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد شريف وعمرو السولية وافشة وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر.

وشهدت القائمة استبعاد مصطفى شوبير من قائمة المارد الأحمر رغم تواجده في مباراة الذهاب والتي شهدت تألقه.

وقد أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل القلعة الحمراء

والذي جاء كالتالي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا.

. اُقيم بالأمس الاجتماع الفني لمواجهة الأهلي والوداد ، حيث أسفر الاجتماع على اتفاق الفريقان على أن يرتدي الأهلي زي أحمر كامل، فيما يرتدي حارس المرمى زيًّا من اللون الأخضر الكامل.

بينما يلبس الوداد زي مكون من اللون الأبيض الكامل، فيما يرتدي حارس مرماه طقم بنفسجي وشراب أسود.

في سياق متصل، عقد المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بمقر البعثة بالمغرب قبل التوجه لملعب المباراة.

واسترجع المديرالفني خلال المحاضرة خطة المباراة، والوظائف الملكفة من كل لاعب لتنفيذها خلال اللقاء.

بينما كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن جاهزية كافة اللاعبين للعب المواجهة المرتقبة أمام الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد رئيس الجهاز الطبي على أن كل اللاعبين في حالة طبية وبدنية ممتازة للغاية، كما أن جميع عناصر الفريق المتواجدين بالبعثة جاهزة للمشاركة في المباراة، لكن قرار المشاركة من عدمها ترجع للرؤية الخاصة بالجهاز الفني، بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد خاض مران بدني خفيف في الثانية من ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، بفندق الإقامة، وذلك ضمن إطار برنامج الإعداد الموضوع من قبل الجهاز الفني، من أجل تجهيز اللاعبين بصورة مميزة لخوض المباراة النهائية المرتقبة، كما قام لاعبي المارد الأجمر بأداء فقرة بدنية خفيفة تحت إشراف اندرياس أندويا، مخطط الأحمال، ضمن تحضيرات الفريق للمواجهة المنتظرة.