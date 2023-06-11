(شاهد) جماهير الأهلي تؤازر الأحمر من مدرجات مركب محمد الخامس

يستعد الأهلي لمواجهة نظيره الوداد البيضاوي المغربي، مساء اليوم الأحد، على ملعب مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتحضر جماهير الأهلي من أجل مساندة المارد الأحمر في لقاء الإياب في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان لقاء الذهاب انتهى بين الفريقين بفوز الأهلي على الوداد بهدفين لهدف، وسجل هدفي المارد الأحمر الجنوب أفريقي بيرسي تاو، ومحمود عبدالمنعم كهربا، فيما سجل هدف الوداد سيف الدين بوهرة.

جماهير الأهلي

جماهير الأهلي

ووصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى منذ قليل ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، استعدادًا لمواجهة فريق الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين في فندق الإقامة، لمناقشة آخر المهام الفنية، استعدادًا للمباراة التي تقام في العاشرة مساء اليوم.

وكان الأهلى قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الأحد الماضي.

تشكيل الأهلي أمام الوداد..كهربا وبيرسي تاو في الهجوم

كشف الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، تشكيل المارد الأحمر ضد الوداد المغربي، ضمن إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم.



تشكيل الأهلي أمام الوداد



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا.



استعدادات نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد المغربي والأهلي:



أقيم بالأمس الاجتماع الفني لمواجهة الأهلي والوداد، حيث أسفر الاجتماع عن اتفاق الفريقين على أن يرتدي الأهلي زيًا أحمر كاملًا، فيما يرتدي حارس المرمى زيًّا من اللون الأخضر الكامل.

بينما يلبس الوداد زيًا مكونًا من اللون الأبيض الكامل، فيما يرتدي حارس مرماه طقمًا بنفسجيًا وجوربًا أسود.

في سياق متصل، عقد المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بمقر البعثة بالمغرب قبل التوجه لملعب المباراة.

واسترجع المدير الفني خلال المحاضرة خطة المباراة، والوظائف المكلفة من كل لاعب لتنفيذها خلال اللقاء.

بينما كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن جاهزية كافة اللاعبين للعب المواجهة المرتقبة أمام الوداد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.



