«الصحة» تطلق خدمة مجانية للتواصل السريع بإرسال كلمة «النيل» على الخط الساخن

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق خدمة مجانية للتواصل السريع، عبر إرسال كلمة «نيل أو النيل» على الخط الساخن «15335» بالتعاون مع منظمة اليونيسف.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الصحة والسكان، على تيسير حصول المواطنين وضيوف مصر على الخدمات الصحية فى مصر، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه فور إرسال كلمة (نيل أو النيل) يتم الرد بإمداد الراسل، بقائمة المعلومات المقدمة من خلال الرسائل النصية السريعة، لإرشاده إلى أقرب منشأة صحية، معلومات صحية، دعم الصحة النفسية، أرقام الطوارئ.

وأضاف «عبدالغفار» أنه يتم اختيار رقم الخدمة المطلوب، كما هو بالقائمة الرئيسية، ومن ثم تستمر عملية الإمداد بالمعلومات بحسب احتياج المتلقى حتى يحصل على المعلومات الخاصة بالخدمات المطلوبة.

وأوضح الدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن قائمة خدمة أقرب منشأة صحية، تضم كافة الوحدات الصحية والمراكز الطبية المحيطة بالموقع الجغرافى، حسب اختيار المحافظة والمركز الإدارى، كما تضم ميزة المعلومات الصحية للتعريف بالخدمات والإجراءات الخاصة بالسيدات الحوامل، والأطفال، والصحة الإنجابية.