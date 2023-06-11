مصر تفوز على أذربيجان في الكيك بوكسينج بمباراة الافتتاح

محمد اشرف يفوز على الأذربيجاني في مباراة الافتتاح

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المباراة الودية بين المنتخب المصري للكيك بوكسينج وأذربيجان، التي أقيمت اليوم الأحد، بصالة رقم 3 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات الفراعنة للمنافسات القارية والدولية المقبلة، بحضور محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، وأديل على ياڤ نائب رئيس البرلمان الأذربيجاني، وإلخان بلوخوف سفير دولة أذربيجان بالقاهرة، أورفان على ياڤ رئيس الاتحاد الأذربيجاني للكيك بوكسينج، و أحمد ناصر رئيس اتحاد الثلاثي "الترايثلون" ورئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية “الأوكسا” ووليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة.

محمد اشرف يفوز على الأذربيجاني في مباراة الافتتاح

ورحب الدكتور أشرف صبحي بحضور محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج ومجلس إدارته، بالإضافة إلى قيامه بتوجيه التحية والتقدير لأديل على ياڤ نائب رئيس البرلمان الأذربيجاني، وإلخان بلوخوف سفير دولة أذربيجان بالقاهرة، وأورفان على ياڤ رئيس الاتحاد الأذربيجاني.

على الجانب الآخر، رحب محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي يقدم كافة الدعم والمساندة للاتحاد وقام بتأسيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، ووعده بتحقيق ميدالية أولمبية في أولمبياد 2028، وقدم كل الشكر والتقدير له على دعمه المستمر والمتواصل للاتحاد، كما رحب بمنتخب أذربيجان في مصر وبجميع الحضور.

وتقام المنافسات مساء اليوم على الصالة رقم 3 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي بواقع 9 مباريات بين لاعبي المنتخب الوطني للكيك بوكسينج ونظيره الأذربيجاني حيث انتهت المباراة الافتتاحية بفوز اللاعب المصري محمد اشرف علي اللاعب الأذربيجاني وزن ٦٣ كجم.