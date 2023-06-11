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الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

إطلاق الملتقي الرابع للإدرات الانتخابية بالجامعة العربية غدًا

جامعة الدول العربيه
جامعة الدول العربيه

تعتزم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تنظيم الملتقى الرابع للإدارات الانتخابية في الدول العربية تحت شعار "الإعلام والانتخابات" خلال الفترة من 12-14 يونيو 2023 بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، وذلك بالتعاون مع شعبة المساعدة الانتخابية التابعة للإدارة السياسية بالأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "المشروع الإقليمي للدعم الانتخابي في المنطقة العربية"، ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون في مجال الانتخابات من خلال تبادل الخبرات فيما بين الإدارات الانتخابية في المنطقة العربية.

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ومن المنتظر أن يشارك في الملتقى الرابع العديد من رؤساء وأعضاء الادارات والهيئات الانتخابية العربية بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية للتباحث حول الجوانب المختلفة لدور الإعلام خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية، ومن المقرر أن تتضمن جلسات الملتقى عروضاً مقدمة من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية حول دور الإعلام التقليدي والرقمي في الانتخابات.

كما سيتم مناقشة سبل تعزيز قدرات الإدارات الانتخابية على التعامل مع المشهد الإعلامي بأبعاده المختلفة خلال العمليات الانتخابية. 
 

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