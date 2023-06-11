عاجل
موقف مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا حال التعادل بمجموع المباراتين حافلة الأهلى تصل ملعب محمد الخامس استعدادًا لمباراة الوداد في نهائي أفريقيا
الأحد 11 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

بحضور وزير الرياضة انطلاق مواجهات منتخب مصر وأذربيجان في الكيك بوكسينج

أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

انطلقت منافسات المنتخب المصري للكيك بوكسينج مع نظيره الأذربيجاني المقامة في استاد القاهرة الدولي اليوم الأحد بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. 

txt

وزير الشباب يشهد جلسة حوارية حول الرياضة والاستثمار في الشباب

ويأتي ذلك اللقاء بين منتخب مصر وأذربيجان ضمن استعدادات الفراعنة للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.

 

وحضر مباريات المنتخب الوطني للكيك بوكسينج ونظيره الأذربيجاني السفير الخان بولوخوف سفير دولة أذربيجان بالقاهرة وعابدين فرزعلييف رئيس السلطة التنفيذية لمنطقة أبشيرون ونامق خديروف نائب رئيس السلطة التنفيذية لمنطقة أبشيرون وأورخان علييف رئيس اتحاد الكيك بوكسينج الأذربيجاني واللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية "الأوكسا" وكابتن محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للكيك بوكسينج.

أشرف صبحي

ورحب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضيوف مصر  الكريم من دولة أذربيجان 

متمنيا لقاء قويا بين منتخبي مصر وأذربيجان قائلا: أتمنى التوفيق لعناصر المنتخبين المصري والأذربيجاني فهما منتخبين شقيقين.

 

من جانبه قدم كابتن محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج الشكر إلى جميع المتواجدين في فعاليات البطولة متعهدا باستمرار النتائج المتميزة للاعبي المنتخب الوطني للكيك بوكسينج على مختلف الأصعدة العربية والقارية والدولية.

 

ويواجه البطل المصري محمود عقل ضد بطل أذربيجان جاشام مامادوف في وزن 75 كجم، وفي المباراة الثانية يواجه البطل المصرى على صلاح ضد بطل أذربيجان باهرام رازهبزادد في وزن +91 كجم، وفي المباراة الثالثة يواجه البطل المصرى عبدالله ماندوا ضد بطل أذربيجان إلشاد شاهبازوف في وزن 81 كجم.

 

كما يواجه البطل المصرى محمد أشرف ضد بطل أذربيجان فولجار مامدوف في وزن 63.5 كيلوجرام كما يواجه البطل المصرى محمد خالد ضد بطل أذربيجان إلكان الكيشيف وزن 86 كجم وفي المباراة السادسة يواجه البطل المصرى عمر زرزور ضد بطل أذربيجان ازجار رحيموف في وزن 60 كجم وفي المباراة السابعة يواجه البطل المصري أحمد الديباوى ضد بطل أذربيجان أرزومان جاديموف في وزن 67 كجم.

 

وضمن باقي المباريات تواجه البطلة المصرىة فريدة ضد بطلة أذربيجان فاطمة مامدوفا في وزن 48 كجم والبطلة المصرىة ياسمين محمد ضد بطلة أذربيجان إيسميرا ميمدوفا في وزن 65 كجم.

مواد متعلقة

وزير الرياضة يؤازر المنتخب الوطني قببل المباراة الهامة بتصفيات أمم أفريقيا

وزير الشباب: ندعم أندية الفتاة ونسعى لتعليمهن التسويق الإلكتروني

وزير الشباب والرياضة يستعجل تقارير لجان التفتيش على الأندية

قافلة طبية بالفيوم برعاية وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد بالأهلي
الجريدة الورقية