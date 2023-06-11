بحضور وزير الرياضة انطلاق مواجهات منتخب مصر وأذربيجان في الكيك بوكسينج

انطلقت منافسات المنتخب المصري للكيك بوكسينج مع نظيره الأذربيجاني المقامة في استاد القاهرة الدولي اليوم الأحد بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ويأتي ذلك اللقاء بين منتخب مصر وأذربيجان ضمن استعدادات الفراعنة للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.

وحضر مباريات المنتخب الوطني للكيك بوكسينج ونظيره الأذربيجاني السفير الخان بولوخوف سفير دولة أذربيجان بالقاهرة وعابدين فرزعلييف رئيس السلطة التنفيذية لمنطقة أبشيرون ونامق خديروف نائب رئيس السلطة التنفيذية لمنطقة أبشيرون وأورخان علييف رئيس اتحاد الكيك بوكسينج الأذربيجاني واللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية "الأوكسا" وكابتن محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للكيك بوكسينج.

أشرف صبحي

ورحب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضيوف مصر الكريم من دولة أذربيجان

متمنيا لقاء قويا بين منتخبي مصر وأذربيجان قائلا: أتمنى التوفيق لعناصر المنتخبين المصري والأذربيجاني فهما منتخبين شقيقين.

من جانبه قدم كابتن محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج الشكر إلى جميع المتواجدين في فعاليات البطولة متعهدا باستمرار النتائج المتميزة للاعبي المنتخب الوطني للكيك بوكسينج على مختلف الأصعدة العربية والقارية والدولية.

ويواجه البطل المصري محمود عقل ضد بطل أذربيجان جاشام مامادوف في وزن 75 كجم، وفي المباراة الثانية يواجه البطل المصرى على صلاح ضد بطل أذربيجان باهرام رازهبزادد في وزن +91 كجم، وفي المباراة الثالثة يواجه البطل المصرى عبدالله ماندوا ضد بطل أذربيجان إلشاد شاهبازوف في وزن 81 كجم.

كما يواجه البطل المصرى محمد أشرف ضد بطل أذربيجان فولجار مامدوف في وزن 63.5 كيلوجرام كما يواجه البطل المصرى محمد خالد ضد بطل أذربيجان إلكان الكيشيف وزن 86 كجم وفي المباراة السادسة يواجه البطل المصرى عمر زرزور ضد بطل أذربيجان ازجار رحيموف في وزن 60 كجم وفي المباراة السابعة يواجه البطل المصري أحمد الديباوى ضد بطل أذربيجان أرزومان جاديموف في وزن 67 كجم.

وضمن باقي المباريات تواجه البطلة المصرىة فريدة ضد بطلة أذربيجان فاطمة مامدوفا في وزن 48 كجم والبطلة المصرىة ياسمين محمد ضد بطلة أذربيجان إيسميرا ميمدوفا في وزن 65 كجم.