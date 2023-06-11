السعودية تفتح ذراعيها للاستثمار العالمي بخطة جديدة

قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي،: إن السعودية موقع محوري جغرافيا، لافتا إلى أنه يمكن الوصول إلى كثير من الأطراف من أجل المشاركة والعمل مع الجميع.

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وأضاف الأمير عبدالعزيز، خلال مشاركته في الدورة العاشرة من المؤتمر العربي- الصيني في الرياض، أن المملكة لديها منهجية العمل مع الجميع، وليس عليها اتباع سياسة إما أن تكون معنا أو مع غيرنا.

السعودية تفتح ذراعيها للاستثمار مع دول العالم

وأضاف وزير الطاقة السعودي: "لدينا منهجية أخرى هي الجانب العالمي، وهي منهجية بسيطة جدا، فنحن في السعودية ليس علينا أن نشارك فيما نسميه "المعادلة الصفرية، نحن نعتقد ونؤمن أن هنالك الكثير من الفرص المتاحة عالميا".

وتابع: "هؤلاء الذين يريدون أن يستثمروا معنا نستثمر معهم، هؤلاء الذين يريدون أن يستثمروا معنا هنا، نحن موجودون، لذلك ليس علينا أن نواجه أية خيارات بسياسة أن تكون معنا أو مع غيرنا..لا..نحن مع الجميع ونعمل مع الجميع".

وانطلقت أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين صباح اليوم، تحت رعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتنظمها وزارة الاستثمار في الرياض خلال 11 و12 يونيو الجاري، بالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، واتحاد الغرف العربية تحت شعار "التعاون من أجل الرخاء"، وتعد الأكبر على الإطلاق في سياق التعاون الاقتصادي العربي- الصيني.