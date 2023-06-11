السعودية تدشن حملة طرق متميزة آمنة للعام الثالث على التوالي استعدادا لموسم الحج

أطلق وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم الأحد، حملة "طرق متميزة آمنة" للعام الثالث على التوالي؛ بهدف مسح شبكة الطرق ما بين المدن بما يسهم في رفع مستوى السلامة والصيانة على شبكات الطرق بالمملكة، وذلك تزامنا مع موسم حج هذا العام 1444هـ.

وأوضح الجاسر - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - أن الحملة تهدف إلى رفع كفاءة شبكة الطرق الطويلة ومستوى السلامة، وتوفير أفضل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن القادمين عبر المنافذ البرية لأداء مناسك الحج وللمسافرين والزوار ومستخدمي شبكة الطرق، منوها بالمستهدفات الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تستهدف تعزيز جودة الطرق ومعدلات والسلامة، والحفاظ على البنية التحتية وترسيخ ريادة المملكة عالميا في ترابط شبكة الطرق.

وتنطلق الحملة في مسح شبكة الطرق ما بين المدن، التي تتجاوز 73 ألف كم، وأكثر من 3700 جسر، وذلك على مدار 5 أيام متواصلة، بمشاركة أكثر من 550 عضوا، مقسمين على 62 فريقا في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى مسح كامل للشبكة الوطنية خلال أسبوع واحد باستخدام عدد من التقنيات الحديثة مثل فحص الطرق بالدرون، وغيرها من التكنولوجيات الحديثة التي تضمن جودة ودقة أعمال المسح.

مبادرة طريق مكة

واصلت "مبادرة طريق مكة" أعمالها في صالة المغادرة بمطار كوالالمبور الدولي لخدمة ضيوف الرحمن في مملكة ماليزيا من خلال تسهيل إجراءات سفرهم إلى السعودية لأداء مناسك حج هذا العام 1444 هـ.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم /السبت/ أن "مبادرة طريق مكة" تهدف إلى استقبال ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر، بدءا من إصدار التأشيرة إلكترونيًّا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة؛ في حين تتولى الجهات المختصة إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

يشار إلى أن وزارة الداخلية السعودية تنفذ مبادرة "طريق مكة" ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030 للعام الخامس في (7) دول هي: المغرب، وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وبنجلاديش، ولأول مرة في جمهوريتي تركيا وكوت ديفوار.

من ناحية أخرى، أشاد رئيس رابطة حجاج جمهورية بنجلاديش الشعبية شهادات حسين، بمبادرة "طريق مكة" التي تخدم ضيوف الرحمن المستفيدين منها لتسهيل إنهاء إجراءاتهم من صالة المبادرة في مطارات بلدانهم.

وثمن حسين حرص المملكة العربية السعودية على تقديم أرقى الخدمات للحجاج في كل بقاع الأرض، ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وبسلام آمنين، مثنيا على جهود الجهات المشاركة في المبادرة، التي سخرت الإمكانات المادية والبشرية لتيسير إجراءات ضيوف الرحمن وجعلت رحلة الحاج سهلة وميسرة، مشيرا إلى أنها تعمل على إنهاء إجراءات الحاج بوقت قياسي وبدقة عالية.