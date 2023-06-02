تامر عاشور ضيف أولى حلقات “حبر سري” بموسمه الجديد

بدأت الاعلامية أسما إبراهيم تصوير أولي حلقات الموسم السادس من برنامجها “حبر سري”، أمس الخميس، ومن المقرر أن تستضيف في أولي حلقات الموسم الجديد، المطرب تامر عاشور .

من المقرر أن يكشف تامر عاشور خلال استضافته في برنامج “حبر سري” العديد من الأسرار الفنية والشخصية.

يذكر أن تامر عاشور، طرح أخيرًا أغنية بعنوان “بحبك وخايف”، وهي من كلمات :محمد شافعي، ألحان إسلام رفعت، وتقول كلماتها"بحبَك وخايف نقرب.. نضيع بحبك.. وعارف.. بإنه استحاله بحبَك وآسف.. خدتني الجلاله انا وانتَ حالة.. رفضها الجميع! بحبَك بقولها.. وجوايا حرب بقولها ف ضميري .. آجي انطقها صعب ده موقف مصيري .. بيعملي رُعب شوفها ف عنيا ف رعشة ايديا هتلاقيها حيّه.. ف قلبي الخجول طب اقرا الرسايل.. هتلاقيني قايل بإني بحبك.. ما بين السطور دي واضحة ف كلامي.. وباينه ف سلامي يا كل اهتمامي.. وأكبر همومي بخاف يوم ما أقولها متلعبش دورها تموت من جذورها واموت من ظنوني بحبَك وساكت .. مبجيبش سيرة بحبَك وفاهم .. دي كلمة تقيلة ولو حتى هي .. تبانلَك عادية شوفها بعنيا .. تبان مستحيلة".

برنامج حبر سري من المقرر البدء في عرض الموسم السادس منة خلال الفترة المقبلة ويحمل العديد من المفاجأت ومن المقرر أن يستضيف عدد كبير من مشاهير الفن في مصر والوطن العربي بجانب أيضا الاعلام و الرياضة ، البرنامج تقدمة الإعلامية أسما إبراهيم علي شاشة القاهرة والناس .