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الأحد 11 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

عمال مصر ينظم احتفالية لتسليم تأشرات العاملين الفائزين بقرعة الحج.. صور

بوابة الوفد الإلكترونية

نظم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، احتفالية لتسليم تأشيرات وتذاكر الحج لـ 24 حاجاً من العاملين  الفائزين بقرعة الحج هذا العام.

 

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الفائزين بقرعة الحج هذا العام بجميع النقابات العمالية

 

وسلم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تأشيرات وتذاكر الحج للحجاج الفائزين بقرعة الحج هذا العام بجميع النقابات العمالية بالمحافظات، مقدماً لهم التهنئة بفوزهم بحج بيت الله الحرام، كما تمنى اتحاد عمال مصر  لهم رحلة موفقة وحج مقبول وعودة حميدة إلى أرض الوطن، مؤكدا على الحجاج ضرورة الالتزام بالإرشادات والتعليمات من قبل المشرفين خلال أداء المناسك.

 

حرص الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على مشاركة الحجاج فرحتهم

 

واكد كامل النبيري، نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس بعثة الحج لهذا العام ، علي حرص الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مشاركة الحجاج فرحتهم، موجها أعضاء ومشرفي البعثة بضرورة التواصل المستمر مع جميع الحجاج من أبناء النقابات العمالية، ومتابعة الحالة الصحية لهم وتوفير احتياجاتهم أثناء أداء المناسك.

 

وعبر النبيري، عن سعادته البالغة بمرافقة البعثة، مقدما الشكر للنقابة العامة للبترول، لإستضافة الحفل والتنظيم، ودور الاستاذ محمد جبران في تذليل كل العقبات وحرصه على تقديم الأفضل لعمال مصر. 

 

ورحب عباس صابر، امين صندوق نقابة البترول، خلال كلمة القاها بالسادة الحضور  من ابناء النقابات الاخرى الفائزين بتأشرات الحج، مقدما لهم  التهنئة بالفوز وزيارة بيت الله الحرام. 

 

 

وأوضح وجية القطان، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات القطان للسياحة، خلال الاحتفالية، أن التعاون بين مجموعة شركات القطان للسياحة والإتحاد العام لنقابات عمال مصر هو الأول بينهما لكنه لديه سابقة اعمال عريضة بقطاع البترول، وأنهم كانوا حريصين على تقديم أفضل العروض والمزايا لحجاج بيت الله الحرام .

عمال مصر ينظم احتفالية لتسليم تأشرات العاملين الفائزين بقرعة الحج ــ صور
عمال مصر ينظم احتفالية لتسليم تأشرات العاملين الفائزين بقرعة الحج ــ صور
عمال مصر ينظم احتفالية لتسليم تأشرات العاملين الفائزين بقرعة الحج ــ صور
عمال مصر ينظم احتفالية لتسليم تأشرات العاملين الفائزين بقرعة الحج ــ صور
عمال مصر ينظم احتفالية لتسليم تأشرات العاملين الفائزين بقرعة الحج ـ صور

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