مطار القاهرة ومصر للطيران يودعان حجاج بيت الله الحرام

الشركة الوطنية تُسيّر 185 رحلة جوية لنقل 35 ألف حاج من ضيوف الرحمن إلى المملكة العربية السعودية.. وتهدى أكبر الحجاج سناً تذكرة سفر مجانية

وزير الطيران: توفير كافة الدعم والتيسيرات لخدمة الحجاج من المصريين والجنسيات الأخرى فى رحلاتهم إلى الأراضى المقدسة

شهد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، وفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، واللواء علاء الأحمدى، احتفال الشركة الوطنية مصر للطيران بتوديع طلائع حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1444هـ/2023م من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولى، بحضور المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمحاسب مجدى إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى ولفيف من قيادات وزارة الطيران المدنى والداخلية والأوقاف ومصر للطيران.

«إسحاق»: تخصيص غرفة عمليات على مدار الساعة لمتابعة سفر الحجاج وحل أى مشكلات داخل الصالات

زيادة أعداد المنسقين لمساعدة الحجاج خاصة كبار السن وأصحاب الحالات الخاصة.. ومتابعة أعمال الصيانة لأماكن الإحرام وأجهزة الكشف عن الحقائب

هذا وصرح الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بأن وزارة الطيران وشركاتها وهيئاتها التابعة تسعى لبذل المزيد من الجهود الوطنية لخدمة حجاج بيت الله الحرام من المصريين وتوفير كافة الدعم والتيسيرات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام من المصريين ومن الجنسيات الأخرى المسافرين على متن رحلاتنا الجوية إلى الأراضى المقدسة.

وفى هذا الصدد تقدم فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالشكر لوزير الطيران المدنى لما تقدمه الوزارة من تسهيلات لحجاج بيت الله الحرام..

ومن جانبه أكد المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أنه فى ضوء توجيهات معالى وزير الطيران المدنى الفريق محمد عباس حلمى بتقديم وتوفير كافة الدعم والتيسيرات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام من المصريين ومن الجنسيات الأخرى المسافرين على متن رحلاتنا الجوية إلى الأراضى المقدسة، اتخذت الشركة الوطنية مصر للطيران كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال موسم الحج هذا العام والذى يبدأ اعتبارًا من اليوم وحتى انتهاء مرحلة الذهاب فى 22 يونيه الجارى، على أن تبدأ مرحلة عودة السادة الحجاج اعتبارًا من 3 يوليو وحتى 13 يوليو 2023.

«محروس»: تنسيق كامل مع كافة الجهات والأجهزة العاملة بمطار القاهرة والمطارات المصرية لخروج موسم حج يليق بالجمهورية الجديدة

السلطات السعودية

كما تقدم «زكريا» بخالص الشكر والتقدير لجميع الجهات المعنية والتى ساهمت بخروج الحدث بالشكل المشرف وتيسير رحلة السفر لضيوف الرحمن وعلى رأسهم السلطات السعودية التى أبدت تعاوناً وترحيباً كبيراً بحجاج مصر للطيران وسعت إلى توفير مختلف الخدمات وتذليل كافة العقبات لهم بما يسهم فى تأدية المناسك بكل سهولة ويسر، فضلًا عن التنسيق مع شركة ميناء القاهرة الجوى لتحقيق الانسيابية والتخفيف والتيسير على حجاج بيت الله الحرام فى مرحلتى الذهاب والعودة.

كما أكد «زكريا» أن الشركة سخرت كافة إمكانياتها من الخطوط الجوية والصيانة والأعمال الفنية والخدمات الأرضية والجوية بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لتقديم خدمة متميزة لضيوف الرحمن، كما حرصت مصر للطيران على الاستعانة بالطرازات العريضة فى موسم الحج لتخفيف الازدحام فى مرحلتى السفر والعودة والتى أثبت نجاحها لما تستوعبه من أعداد كبيرة من الركاب.

مجموعات عمل متخصصة

كما تم إيفاد مجموعات عمل من مختلف التخصصات لتكون فى شرف استقبال الحجاج فى مطارى جدة والمدينة المنورة على مدار الساعة وكذلك فى مرحلة العودة لتذليل كافة العقبات وتقديم خدمة مميزة لضيوف الرحمن بدءًا من حجز تذاكر السفر مرورا بالخدمات المقدمة فى صالات السفر وعلى متن الطائرات وحتى وصول الحجيج إلى الأراضى المقدسة والعودة بسلام إلى أرض الوطن بعد أداء المناسك.

ومن المخطط أن تنقل مصر للطيران هذا العام ما يقرب من 35 ألف حاج إلى الأراضى المقدسة على متن 150 رحلة جوية بمعدل 78 رحلة جوية إلى جدة و72 رحلة جوية إلى المدينة المنورة لنقل 11000 حاج من حجاج القرعة و5300 حاج من حجاج التضامن الاجتماعى والهيئات والجمعيات و5000 حاج من حجاج السياحة والأفراد، بخلاف الجسر الجوى لنقل 7400 حاج من حجاج باماكو بدولة مالى على متن 24 رحلة جوية و3000 حاج من الحجاج الفلسطينيين على متن 10 رحلات جوية، ومن المقرر أن تسير الشركة اليوم من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولى 4 رحلات جوية إلى المدينة المنورة، لنقل 1076 حاجاً.

تذكرة سفر مجانية

وفى نهاية الحفل قام وزير الطيران المدنى ووزير الأوقاف بتسليم قسيمة سفر مجانية لأكبر الحجاج سنا، وهو الحاج أحمد على على نصر ويبلغ من العمر 94 عـاماً من حجاج قرعة الدقهلية، وخلال السحب العلنى تم تقديم قسيمة أخرى برد 50% من قيمة تذكرة السفر للحجاج الفائزين وعدد 2 قسائم وزن إضافى مجانى تم تقديمها هدية من مصر للطيران إلى الفائزين للسادة الحجاج، هذا وقد قدم الأستاذ سعد معبد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للأسواق الحرة من خلال السحب العلنى جوائز مقدمة لعدد 6 حجاج مقدمة من شركة الأسواق الحرة.

يحيى زكريا: الناقل الوطنى وفر كافة الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال موسم الحج.. والاستعانة بالطرازات العريضة لتخفيف الازدحام فى مرحلتى السفر والعودة

تنسيق مع الأجهزة المختلفة

محمد سعيد محروس

ومن جانبه أكد المهندس محمد سعيد محروس رئيس القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن هناك تنسيقاً كاملاً مع كافة الجهات والأجهزة العاملة بمطار القاهرة والمطارات المصرية لخروج موسم حج يليق بالجمهورية الجديدة. مع توفير مختلف الخدمات وتذليل كافة العقبات لحجاج بيت الله الحرام بما يسهم فى تأدية المناسك بكل سهولة ويسر، فضلًا عن قيام شركة ميناء القاهرة الجوى والمطارات المصرية بتوفير كافة السبل لتحقيق الانسيابية والتخفيف والتيسير على حجاج بيت الله الحرام فى مرحلتى الذهاب والعودة.

نشكر السلطات السعودية التى أبدت تعاوناً وترحيباً كبيراً بحجاج مصر للطيران وسعت لتوفير مختلف الخدمات لتأدية المناسك بكل سهولة ويسر

مطار القاهرة يعلن الطوارئ

وأعلنت شركة ميناء القاهرة الجوى برئاسة المحاسب مجدى إسحاق حالة الطوارئ داخل صالات السفر والوصول استعدادا لانطلاق رحلات الحج لهذا العام وخاصة أمام وداخل الصالة الموسمية المخصصة لرحلات الحج والعمرة لشركة مصر للطيران ومبنى الركاب رقم 2 والمخصص لسفر رحلات الخطوط السعودية ومبنى الركاب 1 المعروف بالمطار القديم لسفر رحلات بعض الشركات إلى الأراضى المقدسة والتى سوف تشارك فى موسم الحج وذلك فى إطار استعدادات المطار لاستقبال الموسم.. وقام المحاسب مجدى إسحاق رئيس شركة الميناء بجولات داخل الصالات لمتابعة توجيهات الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى بإنهاء كافة التجهيزات والاستعدادات داخل صالات السفر والوصول لاستقبال الحجاج، والتنسيق مع كافة الجهات المعاونة فى المطار والتى تشارك فى موسم الحج كل عام، وتخصيص غرفة عملية على مدار الـ24 ساعة يوميا لمتابعة سفر الحجاج وحل أى مشكلات داخل الصالات، وزيادة أعداد المنسقين لمساعدة الحجاج خاصة كبار السن منهم وأصحاب الحالات الخاصة، وتفادى أى أخطاء للمواسم السابقة، ومتابعة أعمال الصيانة اليومية لدورات المياه وأماكن الإحرام وأجهزة الكشف عن الحقائب والأرضيات استعدادا لاستقبال أفواج الحجاج.