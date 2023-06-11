نجاح مناورة "مصر المحروسة 19" لمكافحة التلوث البترولي بميناء غرب بورسعيد

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، عن نجاح المناورة الإفتراضية لعملية مكافحة تلوث وإنسكاب بترولي بميناء غرب بورسعيد "مصرالمحروسة 19" بالتعاون بين اللجنة المركزية لمكافحة التلوث البترولي والمواد الخطرة المنقولة بحراً التابع لهيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس وشركة بتروسيف التابعة لقطاع البترول للتدريب على مكافحة ومحاصرة البقع الزيتية المحتملة أو الإنسكاب البترولي الذي قد ينجم عن عبور السفن العملاقة في المجرى الملاحي للقناة وذلك في إطار الاهتمام المتزايد بالتنمية المستدامة وحماية البيئة البحرية .

من جانبه أشاد وليد جمال الدين رئيس المنطقة الإقتصادية، بالتعاون والتنسيق بين الجهات المشاركة في المناورة ضمن خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت، مؤكداً على إلتزام الهيئة الإقتصادية بمراعاة المعايير البيئية وإتخاذ كافة التدابير وإحتياطات الأمن والسلامة وفق متطلبات إستراتيجية التنمية المستدامة مصر2030، وأن إختيار موقع المناورة بميناء غرب بورسعيد خاصة الرصيف السياحي يهدف إلى التدريب على إدارة الأزمات ومواجهة حوادث التسرب الزيتى البحري المُحتملة وهو ما يدعم جهود تطوير الميناء ورفع كفاءته بما يحقق الإستغلال الأمثل لإمكانيات وقدرات الميناء ويعزز من قدرته التنافسية بين موانيء البحر المتوسط .

وتضمنت المناورة الإفتراضية المشتركة تنفيذ سيناريو محتمل يمكن التعامل به في حال وقوع حادثة تلوث بالزيت أو إنسكاب بترولي والعمل على إحتواء بقعة الزيت المتسربة من أحد السفن العابرة بالقناة ومثيلاتها للتعامل مع حادث التلوث وفق أحدث تقنيات مكافحة التلوث ليكون محاكى التلوث بمثابة مقر لإدارة الأزمات فى حال وقوع أى حادث تلوث محتمل لتحقيق أفضل فهم لتنفيذ خطط الطوارئ والتشريعات التي تحكم التأهب والاستجابة في مواجهة حوادث التسرب الزيتي ، وقد شارك فى المناورة محافظة بورسعيد والإدارة المركزية لجمارك بورسعيد وشركة بورسعيد لتداول الحاويات وشركة القناة لرباط وأنوار السفن والأطقم الفنية لمكافحة التلوث .