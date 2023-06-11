سفير الإتحاد الأوروبي يتفقد المشروعات التنموية بسمالوط

أجرى اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام لمحافظة المنيا ، يرافقه سفير الإتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان برجر، وعدد من سفراء الإتحاد الأوروبي، جولة تفقدية عدد من المشروعات التنموية في مركز سمالوط شمال المنيا، وذلك ضمن أنشطة اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة ، غير النظامية الممولة من الإتحاد الأوروبي.

وجاء ذلك بحضور، اللواء هاني بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، ومندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة، ومروان محمد مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمنيا.

وبدأت الجولة بتفقد مشروع ترميم وصيانة مركز شباب جبل الطير القبلية، ولقاء أعضاء المركز للتعرف على أنشطته المختلفة ، وأعمال تطوير ( المبنى الإداري وغرف خلع الملابس وصالات الأنشطة ودهانات السور) ، كما تفقد الوفد مشروع ترميم وتطوير وحدة طب الأسرة بجبل الطير القبلية ، والإستماع إلى شرح من وكيل وزارة الصحة ، حول طبيعة العمل بالوحدة وما تقدمه من خدمات لأهالي المنطقة.

من جانبه، أكد اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، أن المحافظة تبذل جهودها لتحقيق التنمية والنهوض بالمنيا ومراكزها وقراها، معرباً عن اعتزازه وتقديره للدور الذي يلعبه الإأتحاد الأوروبي، في العديد من المشاريع المشتركة في مصر، كما دعا الضيوف للقيام بجولة على كورنيش النيل ، وإلتقاط الصور التذكارية بين مناظر الطبيعة الخلابة التي تتميز بها المنيا.