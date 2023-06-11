عاجل
التموين تزف بشرى سارة.. 130 جنيهًا سعر كيلو اللحوم في العيد
الأحد 11 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

توزيع الحقائب وتقديم التوعية الصحية لـ 845 حاجًا في مطار القاهرة

توزيع الحقائب وتقديم
توزيع الحقائب وتقديم التوعية الصحية

أعلنت وزراة الصحة والسكان، تقديم التوعية الصحية لـ 845 مسافرًا من الحجاج المتوجهين لأداء مناسك الحج، موسم 2023 مـ و 1444 هــ، وذلك خلال اليوم الأول لتواجد فرق التواصل المجتمعي، لرفع الوعي الصحي للحجاج، في الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن فرق التواصل المجتمعي، تعمل على رفع الوعي الصحي بين المسافرين، على مدار اليوم، في أماكن تواجد الحجاج بمطار القاهرة الدولي، كما تم توزيع الحقائب التي تحتوي على كتيب الحج، ومطويات تتضمن التعريف بالغذاء الصحي، وكيفية الوقاية والتعامل مع حالات الإجهاد الحراري.

وأضاف «عبدالغفار» أن فرق التواصل المجتمعي وجهت المسافرين بالطرق الصحيحة للحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأمراض الأكثر انتشارا أثناء موسم الحج، والتعريف بالسلوكيات غير الصحية التي قد تتسبب في انتشار الأمراض، كما تعمل الفرق على تشجيع المسافرين على إتباع السلوكيات الصحيحة، مع التركيز على الإرشادات الصحية للحماية من العدوى، والوقاية من التسمم الغذائي والإجهاد الحراري.

وتابع «عبدالغفار» أن شاشات العرض في الصالة الموسمية، تعرض على مدار اليوم، مقاطع الفيديو التي تم إعدادها من قبل الوزارة لتوعية الحجاج ، إلى جانب عرض محتوى مماثل على شاشات الطائرات.

ونصح «عبدالغفار» حجاج بيت الله الحرام بضرورة إتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية، للوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية، ومراجعة البعثة الطبية المصرية لوزارة الصحة والسكان، في كافة الاستشارات الطبية والوقائية، وذلك بعد وصولهم بسلام إلى الأراضى المقدسة.

مواد متعلقة

الصحة تطلق خدمة مجانية للتواصل السريع بإرسال كلمة «النيل» على الخط الساخن

وزير الصحة يعلن إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

"متحدون ضد التدخين" تصل لـ 50 مليون شخص بمصر والأردن والعراق وفلسطين

وزير الصحة يوجه بالانتهاء من وضع خطة التأمين الطبي خلال عيد الأضحى

وزير الصحة يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي تطوير منظومة إنتاج اللقاحات

عبدالغفار يلتقي نائب وزير صحة مالاوي لبحث سبل التعاون

وزير الصحة يبحث مع نظيره الزيمبابوي التعاون المشترك بين البلدين

وزير الصحة يُبدي استعداد مصر وروسيا لإنشاء مصنع متخصص في الأجهزة الطبية
الجريدة الورقية