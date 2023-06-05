نقابة الموسيقيين تنتقد هجوم منير الوسيمي على مصطفى كامل (فيديو)

قال الدكتور محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، إن النقابة رصدت هجوما من منير الوسيمي على النقابة بشكل سبب إزعاج للجميع".

أزمة الموسيقار منير الوسيمي والفنان مصطفى كامل

وعلق المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الأحد على أزمة الموسيقار منير الوسيمي والفنان مصطفى كامل، قائلا: "مجلس النقابة يجتمع كل يوم من أجل التصريحات التي تسيء للنقيب والمجلس".

وأضاف الدكتور محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقيين: "النقابة لا تريد محاربة أحد ، ولكن لا بد أن تكون التصريحات مسؤولة، والنقيب مصطفى كامل قال إنه متنازل عن حقه الشخصي من أي شخص سيء إليه سواء الموسيقار منير الوسيمي أو غيره".

وانتقد الدكتور محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، في تصريحات سابقة الموسيقار منير الوسيمي بسبب هجومه على الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، خلال الفترة الأخيرة، وتوجيه عدة اتهامات له.

وقال الدكتور محمد عبدالله : " فوجئنا أيضا بتصريحات الموسيقار منير الوسيمي، يدعى بأن أغنية الحب الحقيقي للفنان مصطفى كامل ليست من كلماته ولا ألحانه ويتهمه بسرقة الكلمات والألحان وبالتالي من حقه التحرك قضائيا للدفاع عن حقه.، معقبا: منير الوسيمي يدعى أنه حصل على حكم ببراءته من التهم الموجهة إليه.

وأضاف أن الموسيقار منير الوسيمي يستهدف الترويج لحملته الانتخابية على حساب سمعة وشرف الفنان مصطفى كامل، مشيرا إلى أن هناك مستندات تعود إلى عام 2011 صادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات تضمنت مخالفات ضد منير الوسيمي وأغلق الملف بعد أحداث الثورة.

ومن جانبه هاجم الموسيقار منير الوسيمي أن الفنان هاني شاكر ، قائلا: أثناء الفترة التي كان فيها نقيبا للموسيقيين لم يضف شيئا يذكر، و"مكنش فاضي للنقابة وكان قاعد في البيت"، وكان بعيدا عن المشاكل التي يعاني منها الأعضاء لأنه كان مشغولا بأعماله الفنية سواء داخل أو خارج البلاد.

وأضاف أن نقابة المهن الموسيقية تشهد فوضى منذ عام 2011 حتي هذه الفترة ومن وجهة نظري الشخصية أن مصطفى كامل اهتم ببعض التفاصيل وليس بأكملها.

و كشف منير الوسيمي، تفاصيل جديدة عن انتخابات نقابة الموسيقيين المقبلة، وهل يمكن أن يترشح، ومن سيدعمه حال خوضه الانتخابات، ورد لأول مرة على الاتهامات الموجهة إليه، بوجود شبهات فساد أثناء رئاسته نقابة الموسيقيين.

وعن أزمته مع النقيب الحالي مصطفى كامل، قال منير الوسيمي: "أول بيان أصدرته في أزمة المطرب مصطفى كامل تصورت أنني عايز أخدم الناس، وقولت في البيان أنني سأترشح في النقابة الفترة المقبلة، لقيت ناس طالعة تشتم فيا، ولما جمعت الناس دي لقيت كان ليهم مشاكل في النقابة وأنا لست سبب فيها".

وتابع وسيم السويسي: "لقيت شتيمة رهيبة ليا، بالرغم من أنني قولت نريد انتخابات نزيهة ونظيفة"، موضحا: "سحبت نفسي من الانتخابات لأن أنا ليا تاريخ وفن كبير، وأنا لا أبحث عن كرسي، لكن أنا فكرت أني أخدم الناس".