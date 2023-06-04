مصطفى كامل يفكر في عدم الترشح لتقابة الموسيقيين.. تعرضت للتشويه (فيديو)

قال الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إنه خلال 7 أشهر عمل في النقابة بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة زادت معاش 3 مرات متتالية وهذا لم يحدث في تاريخ النقابات، إضافة إلى وجود 120 مليون جنيه في النقابة.

تعرضت للتشويه من قبل الموسيقار منير الوسيمي

وأضاف مصطفى كامل خلال حواره ببرنامج آخر النهار والمذاع على فضائية النهار، مساء اليوم السبت إنه تعرض للتشويه من قبل الموسيقار منير الوسيمي خلال تصريحاته على إحدى القنوات الفضائية، معقبا: "دعم الموسيقار منير الوسيمي لي في الانتخابات لا يسعدني، لأنه من أجل المساومة وليس دعما شريفا.

وأشار مصطفى كامل إلي أن منير الوسيمي طلب منه ترشيحه لجائزة الدولة التقديرية، وعندما عرض الأمر على مجلس النقابة "ضحكوا"، لأن هناك الموسيقار عمر خيرت وهاني فرحات وياسر عبد الرحمن وأسماء ضخمة جدا تفوق "الوسيمي".

وتابع مصطفى كامل :"لن أترشح لانتخابات الموسيقيين لو ظلت الإهانات التي أتعرض لها، لأن أنا راجل محترم وشريف ومش باخد مرتب من النقابة عشان أتعرض لهذا الضغط".

وانتقد الدكتور محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، الموسيقار منير الوسيمي بسسب هجومه على الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، خلال الفترة الأخيرة، وتوجيه عدة اتهامات له.

الموسيقار منير الوسيمي اتهم مصطفى كامل بسرقة لحن أغنية الحب الحقيقي

وقال الدكتور محمد عبدالله في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مساء اليوم فوجئنا أيضا بتصريحات الموسيقار منير الوسيمي، يدعى بأن أغنية الحب الحقيقي للفنان مصطفى كامل ليست من كلماته ولا ألحانه ويتهمه بسرقة الكلمات والألحان وبالتالي من حقه التحرك قضائيا للدفاع عن حقه.، معقبا: منير الوسيمي يدعى أنه حصل على حكم ببراءته من التهم الموجهة إليه.

وأضاف أن الموسيقار منير الوسيمي يستهدف الترويج لحملته الانتخابية على حساب سمعة وشرف الفنان مصطفى كامل، مشيرا إلى أن هناك مستندات تعود إلى عام 2011 صادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات تضمنت مخالفات ضد منير الوسيمي وأغلق الملف بعد أحداث الثورة.

وكان الموسيقار منير الوسيمي صرح أن الفنان هاني شاكر ، قائلا: أثناء الفترة التي كان فيها نقيبا للموسيقيين لم يضف شيئا يذكر، و"مكنش فاضي للنقابة وكان قاعد في البيت"، وكان بعيدا عن المشاكل التي يعاني منها الأعضاء لأنه كان مشغولا بأعماله الفنية سواء داخل أو خارج البلاد.

وأضاف أن نقابة المهن الموسيقية تشهد فوضى منذ عام 2011 حتي هذه الفترة ومن وجهة نظري الشخصية أن مصطفي كامل اهتم ببعض التفاصيل وليس بأكملها.

و كشف منير الوسيمي، تفاصيل جديدة عن انتخابات نقابة الموسيقيين المقبلة، وهل يمكن أن يترشح، ومن سيدعمه حال خوضه الانتخابات، ورد لأول مرة على الاتهامات الموجهة إليه، بوجود شبهات فساد أثناء رئاسته نقابة الموسيقيين.

وأكد الموسيقار الكبير منير الوسيمي أن المطربة شيرين عبد الوهاب تلقائية ومليئة بالطرب والإحساس، أما أنغام فهي تعتمد علي توظيف عقلها قبل إحساسها ولكن في النهاية لا اختلاف علي موهبتها.

وقال الوسيمي إن شيرين عبد الوهاب تحتاج أن تسيطر علي تصرفاتها ولكن لا أحد يختلف علي موهبتها الثقيلة فأنا ألقبها بأم كلثوم صوت الشرق.