بني سويف تبحث إفتتاح مصنع جديد في مجال النباتات الطبية والعطرية

محافظ بني سويف يبحث افتتاح مصنع

التقى الدكتورمحمد هانى غنيم محافظ بني سويف، بعض مسؤولي مصنع المجمع الصناعي دهيدروفودز، وذلك لبحث مستجدات الموقف التنفيذى والاستعدادات الخاصة بافتتاح المصنع الجديد ضمن المجموعة فى مجال صناعة النباتات الطبية والعطرية،والذى يُضاف إلى النشاط الصناعي للشركة التى تعمل فى مجالات تجفيف الخضروات والنباتات الطبية والعطرية واستخراج الزيوت

وأكد محافظ بني سويف ، توفير كافة التسهيلات اللازمة والإجراءات التنسيقية مع الوزارات والجهات ذات الصلة فى هذا الشأن، مؤكداً متابعته لملف المصنع الجديد وكافة التوسعات الاستثمارية بالمنطقة الصناعية بشكل عام ، فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة بالعمل المتواصل لتذليل عقبات الاستثمار والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية

وأشار المحافظ، إلى أن بني سويف أصبحت فى الفترة الأخيرة تحديداً منذ عشر سنوات من المحافظات المركزية فى مجال الاستثمار محلياً وعالمياً لا سيما مع المشروعات القومية المنفذة بها ،خاصة فى البنية التحتية ومؤكداً أن مجال النباتات الطبية والعطرية فى مقدمة الاستراتيجية التنموية المحلية للمحافظة والتى تستهدف 6 قطاعات من أبرزها

الصناعة والزراعة نظراً المميزات النسبية التى تملكها المحافظة فى تلك المجالات

واستعرض الحضور تفاصيل المصنع الجديد الذى يضم 4 خطوط إنتاج وسوف يوفر 60 فرصة عمل مع اكتمال المراحل وباستثمارات تزيد عن 40 مليون جنيهاً وسوف يتم تصدير منتجات لأوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، موضحين المستجدات الأخرى والموقف الحالي الخاصة بالمجتمع الصناعي هيدروفودز المقام على مساحة تزيد عن 3 الآف متر،وهي شركة مساهمة مصرية يعمل بها 127 من العمالة الدائمة، و 193 عامل مؤقت باستثمارات تزيد عن 470 مليون جنيهاً

من جانبه أكد المحافظ على أهمية أن تستحوذ الأيدى العاملة من أبناء بني سويف ،على نصيب مناسب من فرص العمل المتاحة مؤكداً دعمة لأى جهود فى هذا الشأن من تدريب وتأهيل،حيث أن الأهمية الكبيرة والهدف الأهم الذى تهدف إليه المحافظة هو توفير مزيد من فرص العمل لأبنائها

وكلف المحافظ العلاقات العامة والاستثمار والمنطقة الصناعية باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتسهيلات لافتتاح المشروع الجديد والتنسيق مع الجهات المعنية وذات الصلة

حضر اللقاء سلمى فتحي مدير مكتب خدمة المستثمرين و أحمد سعد مدير منطقة بياض العرب الصناعية وعدد من التنفيذيين المعنيين