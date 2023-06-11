التعددية الحزبية تؤكد ضرورة زيادة عدد النواب في مجلسي النواب والشيوخ

قال باسل عادل مؤسس ممثل تكتل الحوار إن الدستور يتحدث عن التعددية الحزبية والسياسية وهذا يؤكد على ضرورة زيادة عدد النواب، والتمثيل الحزبي في الانتخابات، قائلا: إن الدائرة الانتخابية التى يمثلها أكثر من نائب ينتمون لأحزاب مختلفة سيكون تأثيرهم أكبر في الدائرة.

وأشار باسل عادل إلى أن محافظة مثل الوادي الجديد لا يجب ان يكون تمثيلها على المساحة الواسعة ، وانما يجب أن اربط التمثيل النيابية بعدد السكان.

وتحدث عادل عن مسألة تفرغ قائلا: النائب يجب أن يتم دراستها بعناية، لانها مرتبطة بعدة فئات وقطاعات، فالعمل السياسي في الأساس لا يجب الخلط بينه وبين العمل الخاص او النقابي.

وأوضح باسل عادل أن عدم التفرغ سيفتح الباب أمام النقابات ورؤساء الاندية وغيرهم من أصحاب الأعمال الخاصة لتضارب المصالح مع العمل النيابي، وهذا الأمر خطر كبير وقد يعيد للذاكرة ما حدث من سيطرة فصيل سياسي بعينه على النقابات والأندية بعدما استغل دوره البرلماني لصناعة قوانين تخدم أعمالهم.

وأشار عادل إلى أن خلط العمل السياسي النيابي بالخدمات التى تقدم للجماهير، كلها نقاط يجب إعادة النظر فيها لأنها تسبب مشاكل كثيرة، مستشهدا بدستور ٧١ الذي كان ينص على ضرورة عدم المتاجرة مع الحكومة.