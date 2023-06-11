عمرو حمزاوي: زيادة أعضاء النواب يجب أن تخضع لعدة اعتبارات خاصة

قال الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية إن مسألة زيادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يجب أن تنفذ في إطار مراعاة الكثافة السكانية المطردة، وهو ما وجب الأخذ في الاعتبار بالتوافق حوله كما جاء في الجلسة.

وأشار حمزاوي إلى ضرورة أن تكون زيادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تأتي بمراعاة زيادة الهيئة الانتخابية المصرية وكذلك الارتباط بالنظم السياسية والمناطق الجغرافية، وكل ما يتعلق بإجراءات التمكين.

ودعا أستاذ العلوم السياسية لضرورة النظر في مجموعة الأدوات المتاحة أمام المشرع لدراسة زيادة أعضاء النواب ليس فقط بحسب الزيادة السكانية ولكن أيضا مراعاة تقسيم الدوائر.

وأوصى حمزاوي بضرورة الأخذ بالاعتبارات الخاصة والتمييز بين نائب الخدمة ونائب الأمة، مؤكدا أن الأساس في الهيئة التشريعية هو نائب الخدمة، حيث يقوم بالتقريب بين الهيئة التشريعية ومطالب الناس.

وحول مسألة التفرغ فأكد حمزاوي أنها مسألة متعلقة بالاستقلالية وعدم تضارب المصالح، لافتا إلى أن هناك عدد من الحالات الشائكة تحتاج لإعادة النظر فيها، مطالبا بتمكين النائب خاصة في المخصصات المالية وترشيد الإنفاق والتي يجب مراعاتها في الهيئة التشريعية.