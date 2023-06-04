السديس يؤكد أهمية التكامل بين جميع الجهات لإنجاح خطة موسم الحج

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أهمية التكامل والشراكة بين جميع الجهات ذات العلاقة لإنجاح الخطة التشغيلية لموسم حج عام 1444هـ، وضرورة الالتزام بمعايير الجودة في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن.

جاء ذلك خلال تنظيم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لحلقة نقاش بعنوان "خطة الرئاسة لموسم حج عام 1444هـ"، اليوم الأحد، التي ناقش المشاركون فيها عدة مرتكزات للخطة أبرزها: التكامل والتنسيق بين الوكالات، وحوكمة الخطة التشغيلية وتحديد المسؤوليات والمهام وفق المصفوفة، والتعاون مع الجولات الرقابية للمراجعة الداخلية، وأنسنة الخدمات، كما استعرضوا المبادرات المستهدفة، ودور القياس في جودة الخدمات، وذلك وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس

الأمن العام السعودي

وفي سياق متصل حذّر الأمن العام السعودي، اليوم الأحد، المواطنين والمقيمين، الذين تقدموا بتسجيل رغبات أداء مناسك الحج لعام 1444هـ عبر موقع وزارة الحج والعمرة وتطبيق نسك، من الاستجابة لحملات الحج الوهمية أو التعامل معها.

وأكد الأمن العام السعودي -وفقًا لوكالة أنباء السعودية (واس)- أن الجهات الأمنية تتابع ما ينشر من إعلانات تهدف إلى الاحتيال على الراغبين في الحج، وسيتم تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق القائمين عليها، داعيا إلى التقيد والالتزام بما ورد في الآلية النظامية للتسجيل المعلنة من وزارة الحج والعمرة في حج هذا العام عبر المسار الإلكتروني وتطبيق نسك، حيث إنها الطريقة النظامية الوحيدة التي تتم فيها عمليات الترشح بالقبول آليًا، ويمكن من خلاله استعراض شركات الحج النظامية والاختيار منها.).

شرطة منطقة الرياض في السعودية

ألقت شرطة منطقة الرياض في السعودية القبض على مواطن لإساءته لإحدى مناطق المملكة خلال مشاركته في مساحة صوتية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وفق "واس".

وأكدت السلطات أن ما ذكره المتهم من شأنه المساس بالنظام العام وإثارة النعرات القبلية.

وأفادت بأنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وكان مصدر مسؤول في النيابة العامة صرح بأنه بناء على ما تم رفعه من مركز الرصد النيابي بشأن قيام شخص بالإساءة الصريحة والتمييز المناطقي ضد سكان إحدى مناطق السعودية ووصفهم بأوصاف غير لائقة عبر إحدى المساحات المخصصة في برامج التواصل الاجتماعي واستمراره بنشر محتويات في منصات أخرى من شأنها المساس بالنظام العام وإثارة النعرات القبلية، أصدر النائب العام أمرا بالقبض على المذكور استنادا إلى المادتين 15 و17 من نظام الإجراءات الجزائية.

وأوضح أنه سيتم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية وتحريك الدعوى الجزائية بحقه، تمهيدا لإحالته للمحكمة المختصة والمطالبة بالعقوبات المشددة الرادعة في هذا الشأن.

وبين المصدر أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وتقديم مرتكبيها للعدالة وتطبيق أقصى العقوبات بحقهم.