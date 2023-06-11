البحيرة تشهد مراسم توقيع عقد حق إنتفاع مشروع إقامة غابة شجرية بوادى النطرون

شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اليوم الأحد، توقيع عقد مشروع إقامة غابة شجرية بجوار المنطقة الصناعية بوادي النطرون بنظام حق الإنتفاع لمدة ٢٥ عام لإستغلالها فى تصنيع الأخشاب، وذلك بين كل من محافظة البحيرة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة وشركة إيكو EKHO للتنمية الزراعية إحدى شركات الشركة القابضة المصرية الكويتية.

وسيتم إقامة المشروع على مساحة ٤٥٧ فدان بتكلفة إستثمارية ٣٠ مليون جنيه، وستوفر ٦٠ فرصة عمل مباشرة بالإضافة إلي العديد من فرص العمل غير المباشرة لأبناء وادي النطرون، والمشروع سوف يقوم بإنتاج أنواع جديدة من الأخشاب.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، على أهمية مشروع الغابة الشجرية فى دعم الإقتصاد الوطني والتوسع فى المساحات الخضراء وتوفير الإحتياجات اللازمة من الأخشاب للسوق المحلية وتخفيض نسبة carbon footprint التي تساعد على تحسين البيئة وتقليل الإنبعاثات الكربونية، وكذا إستغلال الناتج من محطات معالجة الصرف الصحي، حيث أن تلك الغابات تعتمد في ريها على مياه الصرف الصحي المعالج.

وأشارت بلبع، إلي البعد الإجتماعي للمشروع حيث توفير العديد من فرص العمل لأبناء المركز وتنفيذ عدد من مبادرات المشاركة المجتمعية والتي ستعمل على تحسين مستوى المعيشة لدى المواطنين، مؤكدة أن دعم الدولة لمثل تلك المشروعات يأتي إلتزاماً منها بتوصيات مؤتمر أطراف إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27" والذي استضافته مصر نوفمبر الماضي بمدينة شرم الشيخ.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، تشجيع الإستثمار الجاد والهادف وتوفير المناخ الإستثماري وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمستثمرين الجادين وتذليل ما يعترض مشروعاتهم من معوقات للمساهمة فى دعم وتنمية مصادر الدخل القومي مع إستمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات المنفذة للتأكد من جدية وإلتزام أصحابها بتنفيذها، كما تقدمت بالشكر والتقدير لكافة الجهات التي ساهمت فى تنفيذ المشروع على أرض محافظة البحيرة.

ومن جانبه أكد اللواء عمر الشوادفي رئيس المركز الوطني لتخطيط إستخدامات أراضي الدولة السابق وعضو مجلس إدارة الشركة، أن المشروع يستهدف تحقيق المصلحة العامة من عدة أبعاد تشمل (البعد البيئي - البعد الإجتماعي - البعد الإقتصادي - البعد التنموي) حيث المساهمة فى التخلص الآمن من الصرف الصحي والإستفادة منه فى إعادة الإستخدام والإستغلال فى الزراعة وكذا توفير فرص العمل وإقامة المشروعات التنموية المكملة وتوفير العملة الصعبة من خلال خفض معدلات إستيراد الأخشاب من الخارج وسد إحتياجات السوق المحلية.

وأشار المهندس أسامة زيتون رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية EKHO، إلي أن المشروع يعمل علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إقامة قلعة صناعية كبرى لإنتاج الأخشاب بتكنولوجيا صديقة للبيئة تعزز من خطة الدولة للتوسع فى إطلاق المشروعات الذكية الخضراء بالإضافة إلى حماية البيئة بالتخلص من مخلفات الصرف الصحي، مؤكداً أن المشروع سوف يساهم فى سد الفجوة الإستيرادية وسوف يتم البدء فى تنفيذ المشروع فور الإنتهاء من التجهيزات اللوجستية وفق البرنامج الزمني.

ولفت المهندس محمد سعيد نشأت - رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة إلي قيام الشركة بتوفير كافة الإمكانيات لإنجاح المستهدف من المشروع والعمل على تنفيذه وفقاً لل إشتراطات والمواصفات الفنية المحددة، مؤكداً على أهمية المشروع من الناحية البيئية والإقتصادية ودوره فى تنفيذ أهداف الدولة نحو ترشيد إستهلاك المياه وإعادة معالجتها واستغلالها فى زراعة الغابات الشجرية.

الجدير بالذكر أن الغابة الشجرية بوادي النطرون من المقرر زراعتها بأشجار السيسبان وهى من الأشجار سريعة النمو حيث يمكن تحقيق الإنتاجية منها بعد ١٨ شهر هى دورة نمو الشجرة، كما سيتم زراعة أشجار الكافور والجازورينا، والتي تدخل فى صناعة وإنتاج أخشاب MDF ، وسيتم إستخدام تكنولوجيا ألمانية وبلجيكية لتحقيق أفضل جودة وأكبر إنتاجية للمشروع فى وقت قياسي.