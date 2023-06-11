أحمد الشرقاوي: لا إشكالية إطلاقا في أصحاب المهن الحرة بشأن التفرغ لعضوية البرلمان

قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن الإشكالية في مسألة التفرغ لعضوية البرلمان تخص الجمع بين العضوية النيابية وعضوية النقابات والأندية، وهذا هو مبرر طرح ملف التفرغ بالحوار الوطني من الأساس، وهذه الجزئية هي التي تحتاج للحسم.

جاء ذلك فى جلسة مباشرة الحقوق السياسية، والتمثيل النيابي، بشأن أعداد مجلس النواب، التفرغ النيابي.

ولفت إلى أنه في الفصل التشريعي السابق كان أحد النواب يرأس لجنة الشباب والرياضة وصدر بعهده قانون الرياضة، متأثرا بآراءه ومن هنا يتحقق تضارب المصالح ومن ثم هنا لابد من التدخل والحماية للعضوية النيابية حفاظا على المهام التشريعية وبالتالي لابد من التفرغ، مشيرا إلى أنه لا إشكالية إطلاقا في مسألة المهن الحرة وأيضا العاملين بالدولة.

وأكد الشرقاوي أن مسألة التفرغ لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ محكومة بالدستور والقانون، حيث لا إشكالية إطلاقا في أصحاب المهن الحرة، وأيضا العاملين بالدولة ولا يوجد أي إشكالية بشأنه.