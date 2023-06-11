غداً.. 3398 طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالبحر الأحمر

ينطلق صباح غد الإثنين 2023/6/12 ماراثون امتحانات الثانوية العامة بالبحر الأحمر، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الثانوية العامة ٣٣٩٨ طالب وطالبة علي مستوي المحافظة موزعين على عدد ١٣ لجنة علي مستوى الإدارات التعليمية

وأنهت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، كافة الإستعدادات النهائية لبدء إمتحانات الشهادة الثانويه العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ والمقررة على مستوى الجمهورية إعتباراً من غدا الأثنين الموافق ١٢/ ٦/ ٢٠٢٣ وأكدهشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر على أن اللجان جاهزة لإستقبال الطلاب لأداء الإمتحانات وتم تجهيزها من حيث الأثاث والإنارة والتهوية والأمن والنظافة وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة وتعقيمها للوقايه من الأمراض وحفاظاً علي سلامة الطلاب والقائمين على العملية الإمتحانية

وعلي صعيد آخر فقد وجه وكيل التعليم مديرى الإدارات التعليمية بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لرؤساء اللجان فى تنظيم دخول الطلاب ومنع تزاحمهم وأولياء الأمور بمحيط المدارس، فضلاً عن متابعة تجهيزات الإستراحات على أعلى مستوى فى ظل الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة وتجهيزها بكل سبل المعيشة اللازمة وإعدادها بشكل جيد وتزويدها بالأدوات اللازمة لضمان حسن إقامه المراقبين ورؤساء اللجان بما يتناسب مع مكانه المعلم.

وتم التنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر والحماية المدنية وشرطة النجده لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار سير الامتحانات بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب داخل كل لجنه من لجان سير الإمتحانات وفي سياق متصل فقد تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها بغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفوري لحل أى مشكله قد تواجه سير العملية الإمتحانية هذا وقد شدد وكيل الوزارة على ضرورة تضافر كافة الجهود والعمل على توفير الأجواء الملائمة والهادئة أمام الطلاب لأداء الإمتحانات بسهولة ويسر مع الإلتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الإمتحانية وعدم السماح للطلاب بدخول اللجان حاملين أى أجهزة إلكترونية، مؤكداً على إتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة من تعقيم وتطهير المدارس ونظافتها يومياً منذ بدأ الإمتحان وعقب الإنتهاء منها حفاظاً على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الإمتحانية

يُذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الثانوية العامة ٣٣٩٨ طالب وطالبة علي مستوي المحافظة موزعين على عدد ١٣ لجنة علي مستوى الإدارات التعليمية

اللجان

اللجان