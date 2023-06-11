عمرو هاشم ربيع: الغالبية العظمى من الأحزاب والقوى السياسية يهمها زيادة الأعضاء لإيجاد فرص أكثر

قال عمرو هاشم ربيع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الأحزاب والقوى السياسية الغالبية العظمى منها يهمها زيادة الأعضاء لإيجاد فرص أكثر، وكذلك الدولة أيضا مهتمة بذلك الدولة، باعتبارها تريد زيادة في أعداد القيادات في المحليات لمساعدتها في مهام المحليات.

واعتبر عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الزيادة في أعداد أعضاء مجلس النواب أمر مطلوب ولكن لا يصح ربطه بالزيادة السكانية، وإلا كانت الهند برلمانها وصل الآلاف الأعضاء، وتابع: هناك داخل البرلمان المصري نحو من 30 ل 50 نائب في حالة صمت كامل لا يتحدثون طوال الانعقاد التشريعي.

وأيد ضرورة أن يكون هناك نوع من التفرغ الكامل لأعضاء البرلمان حتى لا يحدث أي نوع من تضارب المصالح.