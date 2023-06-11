هاني شنودة| أسعار تذاكر حفل القاهرة

يلتقي الموسيقار الكبير هاني شنودة جمهوره، في ليلة موسيقية من نوعٍ خاص على أحد المسارح الكبرى في القاهرة، وذلك ضمن موسم الحفلات الصيفية الذي يضم عددا كبيرا من نجوم الغناء.

موعد حفل هاني شنودة في القاهرة

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 16 يونيو على مسرح الماركيه بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

وتراوحت أسعار تذاكر حفل هاني شنودة بين 250 - 800 جنيه، وتم بيعها عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

تكريم هاني شنودة في السعودية

وفي سياقٍ متصل، أقيمت ليلة تكريمية ضخمة لموسيقى هاني شنودة في السعودية، بعنوان “ليلة ذكريات هاني شنودة”، خلال مارس الماضي، وضم الحفل كبار نجوم الأغنية المصرية، على رأسهم محمد منير، محمد عدوية، عمرو دياب، أنغام، مي فاروق، منى عزيز ،بمشاركة مميزة من فريق كايروكي الغنائي، وذلك على مسرح أبو بكر سالم في الرياض.

جاء الحفل ضمن الفعاليات الترفيهية الضخمة لتقويم الرياض التي بدأت بعد انتهاء فعاليات موسم الرياض الذي شهد عددًا كبيرًا من الفعاليات الغنائية والترفيهية والثقفية على مدار 90 يومًا.

فعاليات موسم الرياض 2022:

بدأت فعاليات موسم الرياض 3 في

الـ21 من أكتوبر، بحفل عالمي يضم عرضًا خاصًا لسيرك دو سوليه الشهير، بجانب افتتاح مناطق جديدة تحمل فعاليات

فريدة من نوعها وتحدث للمرة الأولى في الموسم.

موسم الرياض 3 ومناطق جديدة لاستقبال فعالياته:

أوضح المستشار تركي آل شيخ في المؤتمر الصحفي الخاص بفعاليات موسم الرياض لعام 2022، أن الموسم الجديد يضم 15 منطقة، تتميز كل واحدة منها بطابع ترفيهي خاص، ومن أبرزها منطقة "بوليفارد وورلد" التي تضم ثقافات وأجواء دول عدة حول العالم، تتمثل في: أمريكا، وفرنسا، واليونان، والهند، والصين، وإسبانيا، واليابان، والمغرب، والمكسيك، إضافةً إلى فينيسيا الإيطالية، إذْ ستقدم كل هذه الدول تجاربها من خلال المطاعم والأسواق والفنون.