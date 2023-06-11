صحة الإسكندرية تطلق المبادرة الرئيسية للكشف المبكر عن السرطان

اطلقت مديرية الصحة بالإسكندرية، صباح اليوم الأحد،، مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية بالمجان ضمن محافظات المرحلة الأولى، تحت شعار "100 مليون صحة".

وتستهدف المبادرة الرئاسية الكشف المبكر عن 4 أورام سرطانية هي "الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم" بالمجان، للمواطنين من سن 18 عامًا فأكثر، بهدف الكشف عن المرض في مراحل مبكرة، وبالتالي تقليل الوفيات الناتجة عنه، وتقليل العبء المادي في الحالات المتأخرة.

وكشفت مديرية الصحة، أن يبدأ الحصول على خدمات المبادرة بتوجه المواطن إلى الوحدة الصحية، وملىء استبيان إلكتروني، يتضمن عددًا من الأسئلة حول الأعراض المرضية لجميع الأورام التي تشملها المبادرة، ويتم من خلال نتيجة الاستبيان معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن.

وبعد معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن يتم تحويله إلى المستشفيات التي تعمل ضمن المبادرة، لإجراء الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة، وفي حالة سلبية الفحص يتم إبلاغ المواطن بالمتابعة الدورية لحالته الصحية حسب نوع الورم المستهدف الكشف عنه، أما في حالة إيجابية الفحوصات يتم عرض المريض على لجنة متعددة التخصصات لاتخاذ قرار العلاج اللازم.

ويجرى العمل بالمبادرة وإحالة المرضى من خلال منظومة إلكترونية تربط الوحدات الصحية والقوافل الطبية والمستشفيات، بالنظام الإلكتروني للاستبيان، لتيسير حصول المواطنين على خدمات المبادرة.

يشار إلى أن المرحلة الأولى للعمل بالمبادرة تشمل 9 محافظات هي "الإسكندرية، البحيرة، مطروح، دمياط، القليوبية، الفيوم، أسيوط، جنوب سيناء، بورسعيد"، على أن يتم إطلاق العمل بالمبادرة في جميع محافظات الجمهورية تباعًا.