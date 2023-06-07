تدشين الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج اليوم

تبدأ هيئة الربط الكهربائى الخليجى اليوم فى تدشين الربط الكهربائي مع العراق.

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم ، ان الاحتفال ببدء الربط الكهربائي مع العراق يأتي مع بداية تنفيذ عقد الربط بين شبكة الربط الخليجي وشبكة كهرباء جنوب العراق لافتا الى ان المشروع الذي يتوقع تشغيله العام القادم، سوف يسهم في توطيد التعاون بين دول مجلس التعاون و جمهورية العراق ويدعم أمن الطاقة لجنوب العراق موضحا أن الهيئة تحقق رؤى دول مجلس التعاون فيما يتعلق بالربط الكهربائي لشبكات الكهرباء مع الدول المجاورة.

وأشار الى ان عقود تنفيذ الربط مع العراق تشمل قيام هيئة الربط الكهربائي الخليجي بإنشاء خطوط ربط كهربائي من محطة الوفرة التابعة للهيئة بالكويت إلى محطة الفاو الواقعة بجنوب العراق لإمداد جنوب العراق بنحو 500 ميجا واط من الطاقة من دول مجلس التعاون عن طريق شبكة الربط الكهربائي الخليجي، علما بان خطوط الربط الكهربائي الجديدة التي سيتم إنشاؤها ستوفر قدرة نقل إجمالية تصل إلى 1800 ميجا واط لافتا إلى أن المشروع يعد من المشاريع الاستراتيجية التي تعزز أواصر التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بين دول مجلس التعاون والعراق.

وأضاف الإبراهيم ان توقيع اتفاقية الربط مع شبكة كهرباء جنوب العراق تعد من اهم المشاريع الاستراتيجية لدول مجلس التعاون حيث يعد أمن الطاقة من اهم محاور التعاون من خلال تزويد الطاقة، بحيث يكون باكورة للتوسع خارج منظومة الخليج بربط دول مجاورة مثل تركيا و الأردن و غيرها، الامر الذي يتماشى مع رؤية الهيئة و دول المجلس في توسعة الربط الى منظومات كهربائية في الدول المجاورة.

وقال الرئيس التنفيذى لهيئة الربط الكهربائى الخليجى أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي يُعَدُّ من أهم مشروعات ربط البنية الأساسية التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي محققاً أهم أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز أمن الطاقة ورفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية الخليجية، ونجاحه في تجنب شبكات كهرباء دول مجلس التعاون لأي انقطاع جزئي أو كلي بنسبة 100% من خلال تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الربط الكهربائي بشكل مباشر، حيث تمت مساندة أكثر من (2500) حالة دعم منذ تشغيله، كما أن الربط الكهربائي حقق وفورات اقتصادية لدول المجلس وصلت إلى 3 مليار دولار منذ التشغيل الكامل للمشروع، مقدرا الفور الاقتصادي للربط الكهربائي بأكثر من 300 مليون دولار خلال السنوات العشر الماضية.

وأضاف ان الانقطاعات الكبيرة تلاشت مع بدء التشغيل في 2009، بالإضافة لذلك فان القطاع السكني والاقتصادي لم يعد يعاني من الانقطاعات في الكهرباء، حيث يعتبر من اهم إنجازات الربط الكهربائي بدول التعاون.

وأشار إلى ان أهداف الهيئة تتمثل في ربط شبكات الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء عن طريق توفير الاستثمارات اللازمة لتبادل الطاقة الكهربائية لمواجهة فقدان القدرة على التوليد في الحالات الطارئة، و تخفيض احتياطي التوليد بالأنظمة الكهربائية لكل من الدول الأعضاء، بالإضافة تحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية في الدول الأعضاء،و كذلك توفير أسس تبادل الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء بما يخدم النواحي الاقتصادية ويدعم موثوقية الإمداد الكهربائي، و ايضا التعامل مع الشركات والهيئات القائمة على مرافق الكهرباء في الدول الأعضاء وغيرها من أجل تنسيق عملياتها وتعزيز كفاءة التشغيل مع مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة، فضلا عن متابعة التطور التقني العالمي في مجال الكهرباء والعمل على استخدام أفضل التقنيات الحديثة لتعزيز الربط الكهربائي بين الدول الأعضاء.