شاب ينهي حياة مسن والسبب صادم

أقدم شاب على قتل مسن عمره 68 سنة بطعنات سكين بسبب منعه من دخول قطعة أرض تحت الإنشاء بمدينة نصر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة كانت بتلقي أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا مفاده وجود قتيل بأحد الشوارع بمساكن الشروق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين مقتل مسن عمره 68 سنة، يعمل حارس على قطعة أرض ومبانى تحت الإنشاء ، وبإجراء التحريات تبين أن الضحية حاول منع شاب من دخول الأرض فقام الأخير بطعنة بسكين، وألقى القبض على المتهم، وكان يهزى بكلمات غير مفهومة وتم اقتياده لقسم الشرطة.

ويجري رجال المباحث التحريات حول الواقعة وملابساتها، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الواقعة، تمهيدًا لتفريغها لكشف مُلابساتها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

عقوبة القتل

والقتل يتحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة".

والظروف المشددة في جريمة القتل العمدي، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد - هو تربص الجاني في مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين - وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهي الإعدام أو السجن المشدد.