تشييع جثمان فايزة واصف بعد صلاة الظهر من مسجد الصديق بمصر الجديدة

الإعلامية فايزة واصف.. تصدر أسمها تريندات محرك البحث العالمي "جوجل"، بعد ساعات من إعلان خبر وفاتها، بعد صراع المرض.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الإعلامية الراحلة فايزة واصف، اليوم، بعد صلاة الظهر من مسجد الصديق بمصر الجديدة ولم يتم الإعلان عن موعد العزاء بعد.

وتستعرض بوابة الوفد لمتابعيها معلومات لاتعرفها عن فايزة واصف :-

حصلت على بكالوريوس فنون مسرحية قسم تمثيل وإخراج وخريجة كلية آداب قسم علم نفس واجتماع.

دخلت فايزة واصف الإذاعة عام 1963 صاحبة برنامج "حياتي" أشهر برامج حل المشكلات والذى استمر لأكثر من ثلاثين عاما.

انضمت للإذاعة والتلفزيون منذ ستينيات القرن الماضي، حيث إنها قدمت سلسلة برامج عام 1963.

قدمت فايزة واصف برنامج "حياتى معاك"، بالإضافة إلى برنامج "ربيع العمر" الذى يناقش قضايا المسنين، وقبلهما قدمت عددا من البرامج المهمة منذ ستينات القرن الماضي.

تعاونت فايزة واصف خلال برنامج حياتي مع 10 مخرجين مختلفين، تنوعت من خلال الأفكار والموضوعات التي قدمتها خلال البرنامج على مدار سنوات طويلة .