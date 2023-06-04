قومي المرأة يشارك في فعاليات ندوة الملكية الفكرية للعربية لعلوم وتكنولوجيا

شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات ندوة الملكية الفكرية، التي نظمتها الأكاديمية العربية لعلوم وتكنولوجيا النقل البحري بالقرية الذكية، ضمن الاحتفال المشترك بين المجلس القومي للمرأة والأكاديمية العربية لعلوم وتكنولوجيا النقل البحري بموضوع الملكية الفكرية.



وذلك بحضور الأستاذة الدكتورة نادية زخاري وزير البحث العلمي الأسبق وعضوة المجلس القومي للمرأة ورئيسة لجنة حقوق الملكية الفكرية بالمجلس ، و الدكتور ياسر جابر دسوقي عميد البحث العلمي والابتكار، والدكتور علاء عبد الواحد عبد الباري نائب رئيس الأكاديمية العربية ، والدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلي للثقافة وعضو اللجنة الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والدكتورة منى يحيى رئيس مكتب براءات الاختراع وعضو لجنة حقوق الملكية الفكرية، والدكتورة سارة الجزار عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات.

وقد افتتح الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية الندوة بالترحيب بالحاضرين، مشيداً بجهود الدكتورة نادية زخاري وأنها نموذج مشرف للمرأة المصرية نعتز ونفتخر به.

فيما ثمنت الدكتورة نادية زخاري دعم الدكتور إسماعيل عبد الغفار للمجلس القومي للمرأة وتقديمه منح للطلبة ، واشادت بالتعاون المثمر لتنظيم هذه الندوة الهامة.

وأشارت عضوة المجلس الي أن الملكية الفكرية لا تختص بالاختراعات فقط، بل هي معنية بحماية اي عمل علمي أو أدبي أو تجاري أو صناعي، لافتة إلي الجهة العالمية المنظمة للملكية الفكرية وهي "الوايبو" التي تأسست عام ١٩٧٠ ومركزها في جينيف، مؤكدة علي أن مصر تتبع قوانين تلك المنظمة بما لا يتعارض مع قوانين مصر.

وأشارت الدكتورة نادية زخاري إلى اطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة الملكية الفكرية في نهاية عام ٢٠١٤، وأطلق المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "wipo"، مشروعاً لتمكين رائدات الأعمال في المجتمعات المحلية من خلال الملكية الفكرية، عبر زيادة وعيهن بضرورة حماية الملكية الفكرية لشركاتهن وافكارهن.. وتم تشكيل لجنة " المرأة والملكية الفكرية " معنية بالعمل على المشروع ، ونسعى من خلالها الى نشر ثقافة الملكية الفكرية والتوعية بها وبفائدتها.

كما أشارت الدكتورة نادية إلي معاهدة ال PCT المختصة بشأن براءات الاختراع التي تضم ١٣٥ دولة، وأن مصر كانت أول دولة أفريقية وعربية تلتحق بها عام ٢٠١١، وأن من يحصل علي براءة الاختراع يكون قد قبل اختراعه في الـ ١٣٥ دولة داخل المعاهدة.

وقدمت الدكتورة نادية زخاري التهنئة إلى الطالب مالك حسام الدين محمد خميس عبد الجواد البارودي الطالب بكلية الإعلام بالجامعة لحصوله علي جائزة الدولة التشجيعية في التصوير الوثائقي علي فيلمه "حياة زغلول" ، والي مخرج الفيلم الطالب "عمر الجزار".