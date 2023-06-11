طلاب الأدبي يؤدون امتحان الجغرافيا في الثانوية الأزهرية



ادى طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية الأزهرية اليوم الأحد امتحان الجغرافيا في الاسبوع الثاني من انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2023.

حيث ادى الطلبة الامتحان على فترة واحدة لمدة ثلاثة ساعات.

وقام مدير عام المنطقة الأزهرية بالإسماعيلية اليوم بتفقد لجان معهد التل الكبير للتأكد من سير الامتحانات بانتظام والوقوف على راحة الطلبة .

وكان طلاب الشعبة العلمي أدوا الامتحانات في مواد القران الكريم والفقه والحديث و الجبر والهندسة الفراغيةواللغة الإنجليزية ..فيما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحانات في مواد البلاغة والفقه والحديث والقران الكريم .

وتسير الامتحانات بهدوء ولم تتلقى غرفة العمليات أية شكاوى بشأن مستوى الامتحانات على مدار الأسبوع الأول من إنطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية لعام 2023.ويتوالى طلاب الشعبتين الادبي والعلمي امتحاناتهم في الثانوية الأزهرية يوما بعد يوم.

وشهدت محيط المعاهد الأزهرية تواجد امني لتأمين سير العملية الامتحانية وتم منع أولياء الأمور من التواجد بالقرب من الأبواب .

ويقوم الدكتور أحمد بيومي، مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية يوميا بتفقد لجان المعاهد الأزهرية بمراكز وقرى الاسماعيليه للتأكد على تهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، كما تأكد من وضوح أسئلة الامتحانات وتطابقها مع المناهج المقررة.

وأشار مدير عام المنطقة، إلى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير اللجان، والتعامل مع أي مشكلات طارئة.

وترفع الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية حالة الطوارئ فى شتى القطاعات والإدارات التعليمية والمعنية منذ اليوم الأول لإنطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية وتوفير الرعاية الصحية والخدمة الطبية لجميع الطلاب، بجانب تأمين مقرات كل لجنة عبر الإدارات كافة.

وأكد مدير عام المنطقة الأزهرية بالإسماعيلية أنه قد تم تكليف فرق متابعة للمرور على اللجان، والتأكد من تهيئة البيئة المناسبة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحانات بشكل سهل وميسر، وتقديم تقارير يومية بأبرز التحديات التى قد تواجه الطلاب والقائمين على الامتحانات لحلها فى أسرع وقت ممكن.وأشار مدير منطقة الإسماعيلية الأزهرية،كما أنه قد وجه باحتواء الطلاب والوقوف على مسافة واحدة بين الجميع، مع توفير أفضل بيئة مناسبة للطلاب للإجابة بهدوء وتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة، لافتا إلى وجود غرفة عمليات رئيسية بالمنطقة تعمل على مدار اليوم لمتابعة سير العمل باللجان لحظة بلحظة، والرد على كافة التساؤلات والاستفسارات، والوقوف على أى عوائق لحلها على الفور.

و بدأت امتحانات القسم الادبي الأحد الماضي وتستمر حتى 9 يوليو المقبل، فيما ينتهي طلاب القسم العلمي من امتحاناتهم 12 يوليو المقبل، مع حصول الطلاب على إجازة عيد الأضحى خلال المدة من الثلاثاء 27 يونيو 2023، حتى يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023.