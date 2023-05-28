هيئة سلامة الغذاء: السعودية أكبر الدول المستوردة للجبن المصري

افتتح الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية أول برنامج تدريبي متخصص في أسس تصنيع وإنتاج الجبن الرومي، حيث يقام بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية.

يأتي البرنامج في إطار تعاون الغرفة مع جامعة الإسكندرية ومشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية TAIB الممول من وزارة الزراعة الأمريكية، ويهدف إلى تطوير صناعة الجبن الرومي المصرية لينافس في الأسواق العالمية من خلال تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء والتوافق مع المواصفات العالمية في تلك الصناعة.

وطبقًا لبيانات الإدارة العامة للصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فقد بلغ حجم صادرات مصر من الأجبان بأنواعها 27700 طن خلال الربع الأول من العام الجاري، وتأتي السعودية كأكبر الدول المستوردة للجبن المصري.

وفي سياق آخر، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 83 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية، في كل محافظات الجمهورية، وتم تسجيل 14 منشأة غذائية لدى الهيئة، فيما بلغ عدد المصانع التي استوفت اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 3 مصانع، وجارٍ إدراجها بالقائمة البيضاء.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي أجرتها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 43 زيارة، وسجلت 3 منشآت لدى الهيئة، واستوفت 3 منشآت لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجارٍ إدراجها للقائمة البيضاء، كما أصدرت الإدارة 1953 إذن تصدير لـ حاصلات زراعية.