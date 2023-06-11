الرقابة المالية تستضيف ملتقى الأنشطة المالية غير المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية

٧ دورات مستهدفة

ينظم معهد الخدمات المالية الذراع التدريبية للهيئة العامة للرقابة المالية خلال المرحلة المقبلة 7 دورات متخصصة لتسليط الضوء على الخدمات المالية غير المصرفية المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تأتى هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتنويع الخيارات والمنتجات الاستثمارية والخدمات غير المصرفية لتلبية فئات كافة المتعاملين خاصة فى ظل تنامى الطلب على المنتجات المالية والاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تركز كل ندوة عن نشاط من الأنشطة المالية غير المصرفية المتوافقة مع الشريعة وذلك تحت عنوان «ملتقى الأنشطة المالية غير المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية».

بدأت هذه السلسلة بندوة عن منتجات سوق المال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بعنوان «الصكوك وآفاق النمو للشركات» وتضمنت الندوة مقدمة وتعريفاً بالصكوك كإحدى الأدوات المالية غير المصرفية، والصيغ الشرعية لعقود الصكوك وذلك بحضور ممثلى الشركات العاملة فى مجال سوق المال بالإضافة إلى عدد من المهتمين بموضوع الندوة، وسيتم خلال الفترة القادمة تنظيم ندوات عن مختلف الأنشطة المالية الأخرى المتوافقة مع الشريعة.

يعد تنظيم سلسلة اللقاءات المشار إليها دعما من الهيئة برئاسة محمد فريد لكافة المبادرات التى تستهدف تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية بهدف رفع كفاءة تلك الأسواق وتعزيز شفافية الأنشطة التى تمارس فيها بالتوازى مع الحفاظ على استقرارها وتوازن حقوق كافة المتعاملين، وكذلك نشر الثقافة المالية لتعزيز مستويات الشمول المالى والاستثمارى.