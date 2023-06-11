جبالي يفتتح جلسة البرلمان لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023 / 2024

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الأحد، والتي تناقش عددًا من طلبات المناقشة المقدمة من النواب.

كما يستعرض البرلمان التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024.

وتناقش اللجان النوعية عددًا من الموضوعات المهمة حيث تبدأ لجنة الصناعه بمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب محمد سعد عوض الله بشأن استثناء المصانع التي عليها مستحقات دولارية للموردين الأجانب بتدبير العملة حتى تتمكن من تسديد مديونياتها للمورد، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وكذلك مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب/ خالد القط، بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وتذليل التحديات التي تواجه القطاع الخاص، حسبما ورد بطلب الإحاطة.مع استمرار الزيادة السكانية مما يقتل شعور المواطن بعوائد جهود التنمية.

وتناقش لجنة التعليم والبحث العلمي طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة/ أميرة أبو شقة، بشأن ورود العديد من الشكاوى حول وجود مخالفات مالية وإدارية بمدارس مصر للغات والتي ترتكب من قبل إدارة المدرسة في غياب واضح للرقابة والمراجعة من قبل الوزارة.

بالإضافة إلى مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة/ نسرين عمر، بشأن مسمى البكالوريوس التقني (التكنولوجي) في الأشعة والتحاليل.

وتشهد اجتماعات لجنة الثقافة والإعلام مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب/ عمرو درويش بشأن محدودية دور وزارة الثقافة في رفع وعى الشباب والارتقاء بالذوق العام، وتعظيم دورها في مواجهة الشائعات ومخططات الفكر المتطرف ومحاولات الإحباط والتثبيط.

وكذلك مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من السيدة النائبة/ عايدة السواركة، بشأن إستراتيجية وزارة الثقافة للحفاظ على الهوية المصرية ورفع درجة الوعي بملامح الثقافة المصرية لدى النشء.

بالإضافة إلى مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب/ مكرم رضوان، بشأن ضعف خطة وزارة الثقافة في التعاون والتنسيق مع الوزارات الأخرى في نشر الوعى الثقافي والفني بين أبناء الوطن.



