الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

الطريق إلى البرلمان

جبالي يلتقي رئيس المجلس القضائي الأردني

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالسيد/ محمد الغزو رئيس المجلس القضائي ورئيس محكمة التمييز بالمملكة الاردنية الهاشمية، في إطار زيارته الرسمية على رأس وفد من مجلس النواب للمملكة الأردنية الهاشمية.

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في مُستهل اللقاء، رحب  محمد الغزو رئيس المجلس القضائي بالمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والوفد المرافق مؤكداً على عمق العلاقات المصرية الاردنية على كافة الاصعدة والمستويات ، خاصة على الصعيد القضائي مُشيداً بالتعاون القضائي المصري - الأردني، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات في ظل التاريخ القضائي المصري العريق، وخلال اللقاء استعرض السيد/ محمد الغزو النظام القضائي الاردني واختصاصاته في الدستور الأردني.

جبالي يشيد بخصوصية العلاقات بين مصر والأردن

من جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على رسوخ العلاقات المصرية الاردنية، مُشيدا بخصوصية العلاقات بين البلدين الشقيقين، واستعرض مجالات العلاقات المصرية - الأردنية المختلفة، خاصة في المجالين التشريعي والقضائي في ظل الترابط والتكامل بينهما، كما تطرق المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى الرؤى المصرية الأردنية المتطابقة تجاه القضايا الإقليمية والعالمية محل الاهتمام المُشترك.

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